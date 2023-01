Pour le New York Times, le "vrai" kouign-amann est fabriqué par un Normand au Québec

C'est un scandale repéré par nos confrères du Télégramme . Dans un article à la une de la version numérique du New York Times, intitulé " The Many Lessons of Kouign-Amann ", que l'on pourrait traduire par "Les nombreuses leçons du kouign-amann", la journaliste Yewande Komolafe raconte les vertus réconfortantes de ce joyau de la gastronomie bretonne et comment sa confection lui a permis de surmonter la peur d'avoir failli perdre sa fille de trois ans atteinte du Covid. La spécialiste culinaire décrit les sensations ressenties lorsqu'elle a goûté celui de Nicolas Henry, un Normand (sic) installé à Montréal, au Québec (re-sic) depuis plus de vingt ans.

Nicolas Henry, Un Normand originaire d'Alençon, est installé depuis plus de vingt ans au Québec - Nicolas Henry

"C'est en Bretagne que ça se passe"

Le pâtissier y tient une boulangerie dans le quartier français du Plateau, " Au kouign-amann ". Contacté par France Bleu Breizh Izel, Nicolas Henry est beau joueur. Le chef ne met pas en doute les origines bretonnes du gâteau. "Le vrai kouign-amann n'est pas à Montréal, dit-il. C'est en Bretagne que ça se passe. C'est là qu'il est né, c'est de la Bretagne que le kouign-amann prospère et qu'il traverse l'Atlantique." Et Nicolas Henry compare avec un autre plat régional de l'Hexagone : "Comme si le cassoulet devenait japonais parce quelqu'un au Japon ferait un très bon cassoulet ! On ne peut pas dénaturer le cassoulet." Comme le kouign-amann donc, qui "ne peut pas être d'une autre origine que la Bretagne".

Du plaisir à le façonner

Mais alors, pourquoi le kouign-amann de Nicolas Henry est-il si bon ? Le pâtissier utilise bien sûr du beurre salé, mais il a surtout "une bonne intention le matin. Il faut avoir du plaisir à façonner notre kouign-amann. Lorsque je comprends que mon beurre, ma pâte, la température, tout se passe bien, c'est en fusion, et qu'il est agréable à faire, c'est comme si cette intention-là se traduisait dans le produit final. Comme si le kouign-amann fait d'une façon heureuse, finit aussi d'une façon heureuse." On tient là sans doute les vertus évoquées par la journaliste du New York Times. Ce qu'on appelle aussi "mettre du coeur à l'ouvrage".