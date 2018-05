Larajasse, France

Le 5 mai dernier, un wallaby s'est sauvé du zoo de Saint-Martin-la-Plaine, en passant par un trou dans le grillage de son enclos. Le petit kangourou a environ deux ans, et depuis, il est toujours en vadrouille. Visiblement, il trouve son bonheur dans les environs de la commune de Larajasse dans la Rhône. Plusieurs habitants ont croisé sa route.

Le wallaby, nouvelle mascotte de Larajasse

France Bleu Saint-Etienne Loire est parti à la poursuite de l'animal, sur ses nouvelles terres. Manque de chance, il s'est fait discret ce jour-là, même si dans le village, tout le monde connaît quelqu'un qui a vu la bête. Julie par exemple, l'a vu en rentrant du collège : "Au début je ne l'ai pas du tout reconnu, parce que je ne pensais pas du tout que c'était ça ! Il m'a regardé et puis il a sauté dans le pré" raconte-t-elle en riant.

Thomas aussi a eu la chance de le croiser, mais impossible de l'approcher à moins de 20 mètres : "J'ai vu au loin une tâche un peu noire qui sautait, j'ai tout de suite reconnu un kangourou de loin. _Je l'ai suivi, il m'a regardé, il s'est mis sur ses deux pattes arrières, et puis il est reparti_." se remémore-t-il. Quand il raconte cette rencontre originale à sa femme, Florence, elle ne le croit pas, et puis "il m'a montré les photos et les vidéos, j'en n'ai pas cru mes yeux !"

Le zoo attend toujours le moment idéal pour le récupérer

Certains habitants se sont attachés à leur wallaby, et ne sont pas pressés que le zoo de Saint-Martin-la-Plaine le récupère. Romain Caillaud, employé de l'espace zoologique, est déjà venu une fois, mais il n'a pas pu endormir la bête. Le petit kangourou se trouvait devant la maison d'une habitante de Larajasse : il y avait trop de broussailles, l'animal aurait été trop difficile à retrouver une fois anesthésié. "On le laisse par là-bas, j'ai demandé à la dame d'ouvrir son garage, et puis il finira bien par rentrer dans le garage !"