Wifi gratuit pour les 315 habitants d'une commune de l'Hérault

Le wifi gratuit débarque à Ceilhes-et-Rocozels, petite commune de 315 habitants à la frontière entre l'Hérault et l'Aveyron. La mairie a obtenu 15 000 euros de financement du programme européen "Wifi4EU" pour installer des bornes wifi dans les rues du village.

Ceilhes-et-Rocozels, France

La petite révolution est invisible à l’œil nu. Il faut activer le wifi de son téléphone ou de son ordinateur pour s'en rendre compte : un réseau internet sans fil et gratuit est disponible dans les rues de Ceilhes-et-Rocozels, un village des Hauts-Cantons héraultais.

Le passage au haut débit

La mairie a bénéficié d'un programme européen, "Wifi4EU", qui leur a fourni 15 000 euros pour financer les infrastructures et l'installation du wifi haut débit sur la commune. "Ça a précipité notre passage du très très bas débit, voire du débit nul, au haut débit" explique Anne-Marie Bourgesse, adjointe à la mairie, car les antennes wifi ne pouvaient fonctionner que si elles étaient connectées à un réseau haut débit. Deux révolutions en une pour la commune qui se trouvait avant dans une zone blanche, c'est à dire sans couverture réseau.

Trois semaines d'installation

C'est l'entreprise montpelliéraine Osmozis qui s'est chargée de l'installation de la dizaine de bornes wifi. "Elles ont pas toujours été installées aux même endroits, ils ont fait des tests" raconte Anne-Marie Bourgesse. "Mais maintenant les endroits sont fixés." Il a fallut quelques semaines pour que le wifi soit accessible dans toute la zone de couverture. _"C'était vraiment rue par rue, quartier par quartier"_sourit l'adjointe, en se rappelant les jeunes qui râlaient par ce que leur rue n'était pas encore desservie.

Après quelques semaines de mise en place et de stabilisation, le réseau fonctionne : on peut s'asseoir sur un banc devant l'église et surfer gratuitement sur internet.