Le youtubeur de Thouars Didi Chandouidoui propose une nouvelle série de vidéos consacrées aux légendes. Le premier épisode consacré aux Deux-Sèvres cartonne. Plus de 280.000 vues. Un autre est sorti sur la Vienne.

Le youtubeur Didi Chandouidoui raconte les légendes des Deux-Sèvres et de la Vienne

Thouars, France

Le Thouarsais Dylan Chandouineau, alias Didi Chandouidoui, a commencé une série de vidéos sur les légendes locales intitulée "France étrange". Avec un premier épisode consacré aux Deux-Sèvres forcément, déjà vu plus de 280.000 fois sur la plateforme de vidéos. Le deuxième, sur la Vienne, cumule plus de 126.000 vues.

J'étais intrigué par les légendes du coin

Le youtubeur de 25 ans, qui compte plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne, s'est fait connaître avec sa série "5 théories", qu'il continue par ailleurs. Didi Chandouidoui s'est lancé dans la "France étrange" "intrigué par les légendes du coin. Sur internet, je ne trouvais presque rien donc je me suis dit allez je vais faire un petit road trip et je vais en faire une vidéo", explique le jeune homme qui a depuis peu déménagé en région parisienne. Didi Chandouidoui raconte ainsi treize légendes deux-sévriennes. Du puits d'enfer d'Exireuil à l'église Saint-Pierre de Parthenay, en passant par les pierres du cimetière d'Amuré.

Pas toujours facile car les légendes ont parfois plusieurs versions. "Et dès fois j'ai galéré à trouver certains lieux", sourit Dylan satisfait de l'accueil de ses nouvelles productions. "J'ai des très bons retours donc je pense que y'a beaucoup de gens qui comme moi voulait en apprendre plus sur les légendes de manière cool".