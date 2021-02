Le zoo de Lille accueille un nouveau panda roux. Il s’appelle Ruaridh et vient donc rejoindre sa compagne Mambo, qui était seule depuis un an. Ce jeune mâle âgé d'un an et demi devrait conquérir facilement le cœur des Lillois.

Ruaridh, un mâle âgé d'un an et demi, est arrivé au zoo de Lille juste avant Noël

Un petit nouveau vient de faire son apparition au zoo de Lille. Un nouveau panda roux, Ruaridh est arrivé juste avant Noël. Cette petite boule de poil rousse est née en Écosse il y a 1 an et demi, Stanislas Dendievel, adjoint déléguée à la Nature : "Ruaridh vient d’Édimbourg. On ne vous l'avez pas dit mais il est arrivé juste avant Noël. Il a fallu qu'il y ait un temps pour qu'il s'adapte. C'est la bonne saison, la période de fermeture du zoo pour pouvoir accueillir de nouvelles espèces, il a su s'adapter aux différences climatiques entre le grand froid et jusqu'aux chaleurs presque printanières qu'on connait actuellement. Ce panda roux a un pelage qui permet de s'adapter à des grandes différences de température." Ce nouveau panda roux fait son apparition alors que Pong, l'ancien panda roux est décédé il y a un an, à l'âge de 17 ans. Ruaridh vient donc rejoindre Mambo, le panda roux qui était seule depuis un an au zoo de Lille.

Ruaridh et Mambo ont dormi l'un à côté de l'autre dès le premier soir. Marine, vétérinaire du zoo

La rencontre avec Mambo, s'est très bien passée, selon Marine la vétérinaire du zoo : "La rencontre s'est très bien passée, il y a eu une période d'adaptation d'abord tout seul avec un contact visuel avec Mambo. Un matin on a ouvert la trappe et la rencontre s'est faite très naturellement, ils se sont très bien entendus et ils ont dormi l'un a côté de l'autre." Alors forcément ce qu'on espère c'est qu'ils tombent amoureux et fassent de petits bébés pandas roux, Christelle Libert est conseillère municipale déléguée au bien être animale : "Il n'est pas tout à fait mature, un panda roux est mature à partir de deux ans. Donc là on va rentrer dans les périodes d'accouplements et à partir de janvier ou mars de l'année prochaine on pourrait avoir de nouvelles surprises, surtout qu'ils s'entendent bien." En général, le panda roux peut avoir jusqu'à deux à trois enfants. Si le zoo reste fermé en raison de la situation sanitaire, les écoliers pourront le découvrir à partir du 8 mars par petits groupes.