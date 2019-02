Le zooparc de Beauval encore récompensé aux Giant Panda Global Awards

Le zooparc de Beauval, dans le Loir-et-Cher, décroche deux fois l'or lors des "Giant Panda Global Awards" ce lundi. Le célèbre panda Yuan Meng, né au zooparc en 2017, s'impose dans la catégorie "personnalité panda de l'année". Et l'équipe de soigneurs de Beauval est également récompensée.

Saint-Aignan-sur-Cher, France

C'est un peu l'équivalent de la cérémonie des Oscars, pour les parcs zoologiques accueillant des pandas : les _Giant Panda Global Awards_ont décerné leurs récompenses ce lundi après-midi, lors d'une cérémonie officielle aux Pays-Bas. Plus de 303 000 internautes ont voté en ligne entre le 18 janvier et le 10 février. Et une nouvelle fois, le zooparc de Beauval est récompensé.

Trois awards décrochés, dont deux en or

Déjà récompensé de l'award du bébé panda de l'année lors de la dernière édition en 2017, Yuan Meng remporte l'or dans la catégorie "personnalité panda de l'année". Et nouveauté en 2019 : le zooparc de Beauval reçoit l'award d'or de "l'équipe de soigneurs" de l'année. Enfin, le parc situé à Saint-Aignan-sur-Cher décroche le bronze dans la catégorie "illuminations préférées du public" (pour les illuminations de Noël dernier).

Une énorme récompense"

Toutes ces récompenses donnent le sourire à Rodolphe Delord, directeur du zooparc de Beauval : "c'est une fierté, une énorme récompense pour le zooparc de Beauval, et pour nos équipes du secteur pandas qui veillent sur nos pandas 24 heures sur 24 et qui ont vu naître le bébé Yuan Meng [en 2017] !C'est quand même plus de 300 000 personnes du monde entier qui ont voté : c'est exceptionnel."