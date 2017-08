Leffrinckoucke : le mondial de décortiquage de crevettes grises a sa nouvelle championne !

Pour sa 13e édition, le championnat mondial de décortiquage de crevettes grises a encore une fois réuni beaucoup de monde. Et a surtout une nouvelle tenante du titre : Monique Wespelaere, habitante de Gravelines, a raflé la mise et détrôné Nicole Vanzinghel, dix fois championne.

Trois, un, deux... C'est parti ! Les 40 candidats répartis autour des grandes tables s'élancent, penchées sur leur barquette de 300 grammes de crevettes grises fraîche. Au total ils sont 120, divisés en trois groupes. Chaque round dure dix minutes et l'objectif : rendre la plus grosse quantité possible de crevettes, sans carapace, ni tête, ni pattes.

Place ensuite à la brigade des bénévoles qui sortent les balances et s'occupent de vérifier et peser ce que chaque candidat a décortiqué.

Pour la 13e édition, une nouvelle règle vient compliquer les choses. Dans l'assiette posée face à eux les compétiteurs ne peuvent mettre que les déchets, la crevette nue devant être déposée dans le grand verre qui leur est chacun attribué. Histoire de ne pas trier et ne choisir que les grosses crevettes, donc les plus lourdes, à décortiquer pour jeter les plus légères (autre solution, les manger).

Et cette année, c'est Monique Wespelaere qui prend la première place du podium avec, au bout des dix minutes de travail, 121 grammes de chair dans son verre. Derrière elle, à deux petits grammes près (soit l'équivalent de deux crevettes), Nicole Vanzinghel, surnommée jusqu'à ce dimanche "l'indétrônable".

Mais l'ex-championne n'est pas vexée, bien au contraire. "J'attendais que ça ! Je vais avoir droit à une petite année de repos et puis on verra l'année prochaine !"

Monique a reçu la médaille et le trophée sous les applaudissements du public, et devient la 2e candidate à avoir battu Nicole. © Radio France - Camille Marigaux

De son côté Monique reçoit le trophée avec plaisir. Arrivée deuxième l'an dernier, elle est surprise d'avoir gagné, d'autant qu'elle n' s'est pas entraînée du tout pour la compétition : "Vous avez vu les prix ?". Rendez-vous l'an prochain entre les deux battantes pour le 14e titre, et pourquoi pas battre le record de Nicole : 186 grammes !

Et désormais, après une fédération française et mondiale, la compétition a aussi sa confrérie à part entière. Pour mieux faire connaître cette discipline devenue une institution à Leffrinckoucke, et qui réclame rapidité, précision et concentration.