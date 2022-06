Législatives : des affiches François Mitterrand et Jacques Chirac collées en Dordogne avant le deuxième tour

Les visages de François Mitterrand et de Jacques Chirac sont apparus ce mardi 14 juin sur les panneaux électoraux de la mairie de Périgueux. Ce sont les photos des affiches de deux campagnes présidentielles mais les slogans ont été enlevés et remplacés par cette phrase "c'était mieux avant".

Retour une quarantaine d'années en arrière sur les panneaux électoraux devant la mairie de Périgueux, deux affiches ont été collées ce mardi 14 juin en plein pendant l'entre deux tours des législatives avec les visages de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Les images datent pour François Mitterrand de la campagne présidentielle de 1981 et pour Jacques Chirac de celle de 1988. Les slogans ont été modifiés et à la place de "la force tranquille" pour François Mitterrand et "le président qu'il nous faut" pour Jacques Chirac" on peut lire cette phrase "c'était mieux avant".

Cet affiche mystérieux est l'œuvre du collectif d'artistes ADMERE. L'artiste ADNX explique qu'il ne s'agit "ni d'une revendication ni d'une opinion mais l'expression de l'air du temps".

Le collectif ADMERE s'est fait connaître notamment sur Périgueux pour sa banderole "tu es belle Brigitte" au moment où le physique de la première dame avait été critiqué. Ils ont aussi transformé le mobilier urbain à Périgueux pour par exemple dénoncer le manque de places de stationnement. Il avait créé une place en or, recouverte littéralement de feuille d'or.