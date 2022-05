Législatives en Dordogne : dans le Bergeracois, un garagiste et masseur se présente sous le nom de "Patriotix"

C'est peut-être le plus surprenant des 44 candidats déclarés aux élections législatives de 2022 en Dordogne. Un habitant de Neuvic, Hervé Prats, alias "Patriotix", a déposé son dossier de candidature en bonne et due forme, ce que le service élections de la préfecture a confirmé à France Bleu Périgord. Il sera l'un des dix candidats au siège de député du Bergeracois, dans la deuxième circonscription de la Dordogne, pour le scrutin des 12 et 19 juin.

Garagiste, masseur à domicile, et complotiste

Hervé Prats sort de sa vieille Peugeot 308 poussiéreuse, la carrure imposante, avec sa chemise blanche et sa barbe grisonnante. Première surprise, il est pieds nus : "On peut me qualifier d'original, on peut dire poète aussi, mais tout à fait sérieux cependant. Cela fait 40 ans que je marche pieds nus, le contact avec la terre c'est magistral, c'est un bienfait que vous ne soupçonnez pas", assure-t-il avec aplomb. L'homme dit être garagiste dans un centre de contrôle technique à mi-temps, et aussi, masseur à domicile. "Que pour les femmes", précise-t-il, une question d'énergies.

A 58 ans, il a décidé de se lancer en politique. Sous le nom de "Patriotix", avec un slogan : "Sans tabou ni trompette". Par "devoir", assure-t-il, pour la France, ou plutôt, pour la Gaule : "Pour les fidèles lecteurs d'Astérix et Obélix, c'est un village gaulois qui résiste à l'envahisseur, qui tient à garder ses valeurs : la France. Un très beau pays, avec beaucoup de moyens, mais une gestion depuis plusieurs années ca-la-mi-teuse. Alors je me suis dit, il faut que je me lance. Le vrai pouvoir est à l'Assemblée nationale, ce sont eux qui votent les lois, mais avec des politiciens, pas des politi-chiens".

Une campagne menée "seul" avec ses propres économies

Hervé Prats se revendique volontiers anti-vaccin, complotiste, même s'il préfère le terme de "Pyhrronien", du nom d'un philosophe grec qui doutait de tout. Il assure de façon énigmatique qu'il a eu une vie d'aventurier, qu'il a un jour été présélectionné pour participer à Koh Lanta. Mais il jure que sa candidature est tout ce qu'il y a de plus sérieux. La preuve ? Il la mène "seul", en payant tout de sa poche : "Il y a 90 000 électeurs sur la circonscription, ça veut dire 90 000 professions de foi à imprimer, le même nombre de bulletins de vote, fois deux, le total sera entre 5.000 et 10.000 euros. Mais c'est ma conviction". Patriotix compte beaucoup sur les professions de foi, sur lesquelles il entretient un certain mystère, pour se faire connaître. Et il promet que s'il est élu à l'Assemblée nationale le 19 juin, il respectera le code vestimentaire : il mettra des chaussures.

Dans la deuxième circonscription, les autres candidats sont Cédric Ullian (Parti animaliste), Michel Delpon (Renaissance), Serge Muller (Rassemblement national), Christophe Cathus (socialiste dissident), Michèle Roux (Nouvelle Alliance populaire, écologique et sociale), Aurélien Delfour (Les Républicains), Amandine Legros (Mouvement de la ruralité), Nathalie Ballerand (Reconquête), et Jonathan Almosnino (Lutte Ouvrière).