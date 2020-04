Lens: un salon de coiffure éphémère en plein coeur de l'hôpital

On les applaudit le soir depuis son balcon, certains se mettent aux fourneaux pour les nourrir, les plus habiles leur confectionnent des masques ou des sur-blouses... Julien Dumontier a choisi quant à lui de mettre ses talents de coiffeur au service des soignants.

Certes l'esthétique est importante mais l'hygiène est aussi essentielle. Porter un masque quand on a la barbe n'est pas toujours facile. C'est l'une des raisons qui ont incité ce coiffeur lensois à installer un salon éphémère au sein de l'hôpital de Lens. "Bien sûr on peut toujours se tailler la barbe soi-même en rentrant chez soi, note Julien Dumontier qui tient le salon Gerdan Coiffure à Lens, mais en tant que professionnel on va plus vite et on le fait au plus près".

Alors avec l'un de ses salariés il a installé deux fauteuils de barbier entre la maternité et le service des urgences, juste en face du bâtiment des enfants malades, et durant une partie de la journée, ils ont enchaîné les "clients".

C'est le service administratif qui s'était chargé de prendre les rendez-vous, et seulement pour les messieurs. "Les femmes nécessitent davantage de matériel et on ne peut pas couper sur cheveux secs, il faut faire un shampoing et ensuite un brushing" explique Julien comme pour s'excuser.

Du soleil, un fond de musique, une bonne ambiance et beaucoup de rires

Le salon Gerdan est fermé depuis la mi-mars et son patron ne voulait pas perdre la main, mais surtout il a souhaité se rendre utile. "C'est sympa de voir toute cette mobilisation autour de nous, et en plus c'est bien fait", note Martin Boyer qui est anesthésiste-réanimateur et qui a pris le temps de se détendre le temps d'une coupe.

Mais le coiffeur ne compte pas en rester là dans la solidarité. Il n'exclut pas d'aller installer un autre salon éphémère devant le commissariat et la caserne des pompiers de Lens. Dans les mêmes conditions si le temps le permet, c'est à dire en extérieur, et surtout en respectant les règles d'hygiène: un masque de protection et du désinfectant pour nettoyer les instruments et les fauteuils après chaque client!