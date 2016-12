Les 10 infos qui vous ont le plus fait réagir en 2016 sur France Bleu Cotentin

Evénements dramatiques ou plus légers : l'année 2016 vous a fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Cotentin. Retrouvez ici les 10 infos et vidéos qui vous ont le plus marqué cette année.

L'année 2016 vue de la page Facebook de France Bleu Cotentin c'est un résumé de ce qui nous unit. Des événements proches de vous, qui vous font réagir, qui vous émeuvent, qui vous horrifient, qui vous indignent, qui vous font rire. En fonction des commentaires, partages et autres réactions recueillies sur notre page Facebook, voici les 10 infos et vidéos qui vous ont le plus fait réagir cette année.

Grand soleil pour le Grand Départ

Petit Poucet manchois

Dramatique nouvelle en marge des manifestations contre la loi Travail

Un canon à la plage

Une nouvelle commune choisie pour accueillir des migrants

Des médecins tout sourire

La Payotte, c'est fini

Colis suspect à Cherbourg

Tout le programme des animations de Noël

Vertigineux paquebot sur le port de Cherbourg