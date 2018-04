Le Mans, France

L'objectif de cette épreuve sympathique : aller jusqu'au bout d'un circuit autour de la Cité Plantagenêt en consommant le moins de carburant. Mais cette "course" amicale est surtout un prétexte pour permettre aux milliers de spectateurs d'admirer ces voitures d'un autre âge. "C'est incroyable de les voir en cet état" s'extasie Daniel, soixante-dix ans. " Regardez cette Traction. Mon grand père en a eu plusieurs quand j'étais jeune. Je roulais en Traction quand j'étais en culotte courte". Comme chaque année, Annick est venue spécialement de Thorigné-sur-Dué pour admirer ces "belles dames. Moi j'ai connu la 4CV, la 2CV, la Juva 4. On demande des renseignements aux propriétaires. C'est pour çà que c'est plaisant d'être ici". Le reportage de Yann Lastennet

Y en a marre de tes tas de ferraille

Certains modèles exposés ont presque cent ans © Radio France - yann lastennet

Costume trois pièces et haut de forme, Gérard est venu de La Bazoge, en famille, présenter sa Citroën Type A de 1921. En voyant sa carrosserie rutilante, on a du mal à croire qu'elle a presque cent ans. "Elle n'était pas en si bonne santé quand je l'ai récupérée il y a trente ans. J'ai coutume de dire qu'il n' y a que le châssis et la carte grise qui sont d'origine. Les autres pièces, je les ai refaites moi-même. Le moteur était HS alors j'en ai récupéré un dans une autre voiture qui était à l'abandon dans une haie. Cela m'a demandé cinq ans de travail" et généré quelques tensions avec son épouse. " Au départ, elle me disait : Y en a marre de tes tas de ferraille mais quand on attaque la peinture et les finitions, ce n'est plus pareil. C'est sa voiture, il fait y faire attention".

