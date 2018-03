Auxerre, France

Le président de l'association Famille AJA, Alain Hébert, n'en revient toujours pas. Des passionnés des quatre coins de la France et de l'Europe l'ont sollicité pour acquérir ces sièges, véritables vestiges de l'histoire du club. "_Récemment, deux hommes sont venus de Poitiers. Ils m'ont dit "_on a loué la camionnette, on prend les sièges, et on repart à Poitiers."

Des sièges commandés depuis Londres

Et l'engouement dépasse même les frontières tricolores : "Le dernier en cours, c'est une commande depuis Londres. Il veut tellement ces sièges qu'il va se déplacer à Paris pour les récupérer et les remonter en avion !"

Une frénésie peut-être due au petit prix des sièges, vendus cinq euros pièce, mais surtout à ce qu'ils représentent. Ils ont vécu l'âge d'or du club : Ligue 1, Ligue des champions, Coupe d'Europe...

"L'AJ Auxerre représente toujours quelque chose"

Selon Alain Hébert, "ce qui est étonnant, c'est que chacun a une raison de prendre ces sièges. Certains veulent faire de petites salles télé en sous-sol. _Une brasserie parisienne en a commandé six, pour faire un coin AJA dans la brasserie_. C'est affolant ! Ca veut dire que l'AJ Auxerre représente toujours quelque chose", sourit le président.