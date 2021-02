Saint-Valentin : cette Abbevilloise se prend en photo avec son plus fidèle compagnon

Une photo en amoureux assis sur des ballotins de paille et entourés de ballons de baudruche en forme de cœurs. C'est kitsch et c'est évidemment pour la Saint-Valentin ! La mairie d'Abbeville a réaménagé son kiosque de la place Max Lejeune en studio de photo romantique. Une manière de marquer le coup malgré la crise sanitaire. Il n'y avait pas beaucoup de courageux pour braver le vent glacial, ce samedi 13 février. Mais France Bleu Picardie a tout de même croisé Colette et son plus fidèle compagnon, Milo.

Ils étaient peu nombreux à oser s'asseoir sur les ballotins de paille installés là pour la Saint-Valentin par le froid qui faisait ce samedi matin à Abbeville © Radio France

"J'en ai profité avec mon petit amoureux à poils"

Tous les deux assis sur leur ballot de paille, Colette et son petit chien posent pour la photo, "Comme je suis seule, j'en ai profité avec mon petit amoureux à poils". Ce qui amuse la maîtresse, c'est le décor très chargé du kiosque et la photo décalée avec son cocker, "Si ça peut faire une petite photo souvenir, c'est sympa".

Pour Colette, c'est aussi tout un symbole de se prendre en photo avec Milo le jour de la Saint-Valentin. Une sorte d'hommage à son autre chien, "J'en avais un autre qui était exactement le même mais qui commençait à avoir de l'âge. Ils ont passé un an et demi ensemble avant que le premier s'en aille, justement le 14 février". Milo prend donc la place, explique sa maîtresse. Et c'est "un petit amour très collant". "Dans la rue il va s'arrêter près des gens pour demander des caresses." Les yeux de cocker, ça fait toujours craquer les passants, assure-t-elle. Même en pleine crise sanitaire.