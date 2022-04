Les abeilles gendarmes, le jumelage Périgueux / Bergerac, les meilleurs poissons d'avril de Dordogne

Avez-vous repéré tous les poissons d'avril en Dordogne ? Beaucoup de mairies, collectivités ou autorités ont participé à cette tradition de faire des blagues à l'occasion du premier avril.

Les abeilles gendarmes

Les gendarmes de la Dordogne ont annoncé sur leur page Facebook, la création d'une brigade d'abeilles noires du Périgord "instruites et formées afin de réaliser des contrôles routiers. Cette nouvelle brigade s'appelle la BGH (brigade de gendarmerie Hyménoptère) et est déployée à Brantôme en Périgord pour faire ralentir les voitures. Les gendarmes ont poussé la blague jusqu'à leur inventer une devise "qui s'y frotte, s'y pique"

Le jumelage Périgueux / Bergerac

Autre poisson d'avril qui a du en faire sourire plus d'un, le jumelage annoncé entre les villes de Périgueux et de Bergerac. La mairie de Bergerac annonce, non sans humour "qu'une première délégation bergeracoise se déplacera très prochainement à Périgueux pour amorcer ces échanges culturels. Ils apporteront dans leurs valises des produits locaux et autres particularités de notre belle région, comme le rugby".

Le Mac Drive de l'aéroport de Bergerac

L'aéroport de Bergerac a annoncé de son côté, ouvrir le premier Mac Donald au monde pour pilotes à Bergerac. Un drive dans lequel les pilotes d'avion pourront directement aller récupérer leur commande avant de reprendre leur trajet.

La déviation poisson de Lalinde

La mairie de Lalinde affirme sur sa page Facebook qu'il existe un nouvel itinéraire juste pour ce vendredi 1er avril et ce trajet ressemble à un poisson.

Hermès sponsorise l'AS Nontron Saint Pardoux

Le club de foot de Nontron-Saint-Pardoux a annoncé un sponsor de taille. Hermès, la grande marque de luxe française, souhaite selon le club "voir l'AS Nontron-Saint-Pardoux" en Nationale 2 dans cinq ans et a décidé de créer un complexe neuf en synthétique du côté de Saint-Martial.

Notre détecteur à champignons

Peut-être que certains d'entre vous en ont rêvé ? A France Bleu Périgord, on l'a fait mais juste pour la blague car malheureusement ou heureusement ce détecteur à champignons n'existe pas.