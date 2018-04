Le Mans, France

L'asphalte trempée du circuit des 24 heures remplace les rues ensoleillées de Marseille. La Peugeot 407 survitaminée se transforme en Proto Pescarolo avec 360 chevaux sous le capot. C'est parti pour deux tours de circuit. C'est Christophe Tinseau, huit participations au Mans, qui pilote. A la sortie, Malik Bentalah, Eddy Maklouf dans le film, n'en mène pas large. "C'est quoi le prochain truc, une catapulte ! Ferrari, moto, Porsche, non c'est bon ! Vous ne voulez pas que j'enlève ce truc, je ressemble au bonhomme de chez Michelin". La combinaison de pilote, Franck Gastambide la porte bien. Le policier Sylvain Marot de Taxi 5 est ravi de l'expérience " Moi je suis en train de vivre un rêve. D'abord faire Taxi 5 était un vrai rêve et puis aujourd'hui aller faire des tours avec des grands pilotes sur un circuit aussi mythique que celui des 24 heures du Mans, ce sont des moments privilégiés quoi. J'ai la chance d'avoir une Porsche, j'ai l'impression d'être un super pilote et puis ensuite quand un vrai pilote m'emmène faire un tour, là je me rends compte que je suis un pilote complètement nul"

Franck Gastambide, acteur et co-réalisateur de Taxi 5, a vécu un moment de rêve sur le circuit des 24 heures du Mans Copier

Alerte généraaaaaale

Malik Bentalha ( à gauche dans le cokpit du prototype) et le pilote Christophe Tinseau qui a participé huit fois aux 24 heures du Mans © Radio France - yann lastennet

Tôle froissée et courses poursuites dans les rues de Marseille, le cinquième épisode de la saga Taxi reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès de la franchise. Seuls les 2 héros changent : exit Sami Nacéri et Frédéric Diefenthal, place à Malik Bentalha et Franck Gastambide. Ils étaient présents hier soir au Méga CGR de Saint-Saturnin pour l'avant première du film qui sort mercredi en salle. La célèbre saga de Luc Besson a conquis 27 millions de spectateurs depuis le premier film sorti en 1998.