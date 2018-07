Alors que la moisson commence plus tôt que prévu dans l'Eure et en Seine-Maritime, les agriculteurs postent régulièrement des photos et de vidéos d'eux sur Twitter. On les voit au travail sous le hashtag #Moisson2018. Et il semblerait qu'ils maîtrisent très bien les codes des réseaux sociaux.

Les agriculteurs afficionados de Twitter, ça paraît incroyable et pourtant c'est le cas. La moisson a débuté depuis maintenant deux semaines, avec un peu d'avance pour la récolte des orges et des blés et le hashtag (mot clé sur Twitter) #Moisson2018 est de plus en plus utilisé par les agriculteurs normands. Ils partagent à travers ce mot clé leur travail mais aussi certaines astuces pour faire évoluer leur métier.

Aurélien Périer est courtier en céréales basé à Rouen. Lui poste régulièrement sur ce hashtag : "Ça me permet de suivre la récolte française au jour le jour, de voir ce qui est coupé, l'état d'avancement par département et par région. Je surveille aussi la qualité et les rendements".

76 secteur Barentin blé - ça ne devrait pas tarder #Moisson2018pic.twitter.com/aAhY6UiotI — Aurélien Périer (@AurelGrains) July 15, 2018

Twitter très implanté chez les agriculteurs

Du côté des agriculteurs eux, c'est un peu subtil que ça détaille Aurélien. "L'agriculteur va poster ses propres photos et vidéos, depuis le tracteur ou la moissonneuse. Il va aussi, des fois, mettre des photos avec des champs un peu couchés ou des parcelles un peu moins jolies". Cela permettra quelques fois de faire varier le prix de leur récolte.

Blé secteur 76 quincampoix. Bientôt prêt à couper. Épis encore trop raide #moisson2018pic.twitter.com/9nNSiaSuMn — Aurélien Périer (@AurelGrains) July 13, 2018

👈au départ des moissons

👉 à la fin des moissons

L'importante poussière cette année doit être dû à la pluviométrie des derniers mois 😐#Moisson2018

même constat les moissonneurs ? pic.twitter.com/3OVdClszkm — sylagri 🌾 🚜 🐂 🍻 (@sylagri) July 19, 2018

Encore et encore me voici arrivé dans une nouvelle parcelle. 15 ha #Moisson2018pic.twitter.com/IEkTfKc9hq — sylagri 🌾 🚜 🐂 🍻 (@sylagri) July 18, 2018

Pour Aurélien Périer, l'utilisation de Twitter va devenir incontournable chez les agriculteurs dans les prochaines années.

Ce hashtag #Moisson2018 est aussi une manière de faire partager leur métier, comme le dit Antoine Thibaut, producteur de lait dans l'Eure. Il a une page Youtube avec plus de 4 000 abonnés. "On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus du tout le monde agricole et c'est vrai qu'expliquer notre métier sur les réseaux sociaux, ça permet de toucher les gens".

J'twitterais pas sur la moisson

J'twitterais pas sur la moisson

J'twitterais pas sur la moisson



Oh pis si, c'est une journée par an et c'est sympa.



En plus j'ai bien bossé 87quintaux

11.9 en protéines 81 PS 😎😎😎#moisson2018pic.twitter.com/ioVeHqRMlM — Antoine Thibault (@AgriSkippy) July 18, 2018

Et pour sensibiliser encore plus le public, un site a été mis en ligne pour vivre de l'intérieur le travail de la moisson. C'est le site moissonneuse.fr. Il vous permet de partager un petit temps de récolte à l'intérieur de la moissonneuse avec les agriculteurs de votre région.