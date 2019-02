Les aînés s'amusent et dansent pour la Saint Valentin à Dieppe

Dieppe, France

Une cinquantaine de retraités entre 65 et 80 ans était présent dans la salle Paul Eluard de Dieppe. Un thé dansant spécial Saint Valentin était organisé.

De nombreuses célibataires...

De nombreux couples venaient fêter la Saint Valentin à l'image de François : "Je suis venu danser avec mon épouse c'est la Saint Valentin, 60 ans de mariage" dit-il heureux. Christiane aussi est là pour célébrer l'amour : "On l'a déjà fêté la semaine dernière mais la on va la re-fêté ce soir ".

Mais une majorité des participants était célibataire. Certains célibataires venaient chercher l’âme sœur d'autres pas du tout. Andrée et ses copines ne veulent pas d'un homme à la maison _"Ça ne va pas durer, puis il va se tailler ; Ah non c'est fini ça ! ; Non non non non, j'ai mon chien ça me suffit"enchaînent les retraitées "__On ne se rappelle plus comment on fait de toute façon"s'amuse Lucette. Les cinq femmes rient aux éclats. Ce qu'elles veulent c'est danser ! "Le boléro c'est sensuel, on peut se coller à l'homme"_ lance Andrée.

...mais une pénurie de cavaliers

Malgré leur furieuse envie de danser, les copines sont déçues, aucun homme ne les invite à danser : "Y a pas d'homme pour nous faire danser, y'en a pas assez" demandent Marie-Thérèse. Cependant, après la première musique, Lucette semble toute retournée. Elle a dansé avec un homme : "il dansait très bien...je vais danser de nouveau avec lui". A côté de Lucette, Maurice, un ami, se met à jouer de l'harmonica : "Il joue de l'harmonica au lieu de nous inviter à danser, ils sont spéciaux les hommes quand même".