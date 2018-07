Les Aix-d'Angillon, France

Imaginez : trois musiciens : une violoniste, un violoncelliste et un pianiste... tous les trois installés sur un petit catamaran qui vogue sur l'étang de la commune : " Le piano on lui a enlevé les pieds, explique Voël, directeur de la volière aux pianos, on lui a mis des roues pour pouvoir le glisser sur le bateau. On sangle le tout et on met l'ensemble à l'eau. Cela marche très bien. Il navigue. On a fait de la mer, de la rivière, des canaux, des lacs, des étangs."

C'est un peu étroit, mais chacun trouve sa place - La volière aux pianos

Voël qui enfile ses pales pour diriger l'embarcation sur les eaux pendant le concert. C'est la troisième année que Delphine Coutant participe à l'aventure. Chanteuse et violoniste, cette ancienne paludière qui ramassait le sel à Guerande, n'est pas passée loin du naufrage parfois : " Parfois, je me retrouve en équilibre un peu précaire, à cause du vent et des vagues, mais on aime ça. On aime jouer avec ces sensations là. On est plongé dans l'environnement, la nature, quelque chose d'immense qui nous dépasse et qui nous plonge dans une concentration en fait."

La troupe de la volière aux pianos © Radio France - Michel Benoit

Le clapotis de l'eau, le chant des grenouilles se mêlent à la musique, mais parfois les instruments dérouillent. Daniel Trulet, violoncelliste : " Je pense que tout le monde ne le ferait pas. C'est vrai que le fait de jouer en glissant, c'est une sensation particulière. On ne l'a que sur l'eau, ou alors la neige, mais je n'ai pas encore emmené mon violoncelle sur des skis ! "

l'étang des Aix d'Angillon, près de Bourges où se déroulera le concert. © Radio France - Michel Benoit

La troupe enchaîne les concerts tout l'été avant de partir jouer deux mois en Espagne. RV à l'étang des Aix d'Angillon, au Nord de Bourges à 19H00 ce mercredi (prix conseillé : 10 euros).