L'élevage d'alpagas, une attraction touristique insolite en Lorraine

Et oui, il existe des élevages d'Alpagas en Lorraine. Les alpagas ce sont ces animaux d'Amérique latine qui ressemblent à des petits lamas. A Courcelles en Meurthe-et-Moselle, les alpagas côtoient les vaches. Ils sont arrivés en 1994, à la ferme de l'Altiplano. Un élevage d'une soixantaine de bêtes. La ferme propose des visites et à Courcelles ce jour-là l'attraction principale ce sont les alpagas.

Les stars de la ferme à Courcelles

Devant l'enclos, les parents prennent des photos des enfants qui s'approchent timidement des alpagas. Béatrice a fait le déplacement de Maxéville pour voir les alpagas :

Les visiteurs prennent des photos des alpagas à Courcelles © Radio France - Seina Baalouche

Je voulais que mon fils de quatre ans découvre une ferme un petit peu différente. On ne voit pas partout des alpagas donc c’était l’occasion de lui montrer. - Béatrice

L'élevage d'alpagas "permet de diversifier les activités de la ferme"

En 1994, Christelle Mathieu se lance dans l'élevage d'alpagas avec son mari après une visite au salon de l'agriculture à Paris :

La laine de l'alpaga, aussi fine que la soie ou encore le cachemire sert à confectionner toute sorte de vêtements © Radio France - Seina Baalouche

Il y a 23 ans, la mode c’était de diversifier les fermes avec des animaux rares. Faire de l’autruche c’est dangereux : pour un élevage il fallait faire des formations et obtenir des autorisations. Alors que pour l’alpaga, ce « mouton » Incas, pas besoin de formation particulière. Aujourd'hui c'est une réussite pour nous car cela nous permet de diversifier les activités de la ferme." - Christelle Mathieu - éleveuse

Les alpagas attirent chaque année à la ferme de l'Altiplano entre 2.000 et 3.000 visiteurs. Dans les Vosges, il est aussi possible de côtoyer des alpagas et même des lamas de l'auberge le Couchetat à la Bresse.