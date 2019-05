Les amateurs de belles voitures étaient au rendez vous du Rétroforézien ce dimanche

Feurs, France

Quelques milliers de visiteurs se sont pressés autour des belles carrosseries pour admirer la ligne, la rareté de l'auto ou le travail du restaurateur

Il faut dire qu il y avait sur place une belle rétrospective des 100 ans de Citroën avec le premier modèle de la marque la Citroën A et toutes les déclinaisons postérieures,Trèfles , Rosalies, sans oublier les plus récentes, la Traction et la DS.

Jacques Ducreux fait partie de ces passionnés de modèles anciens, de la marque aux chevrons. Un virus qu'il a contracté tout jeune mais qu'il n a pu assouvir qu'au moment de sa retraite et qui depuis ne le lâche plus.

Jacques Ducreux ou l'histoire d une passion partagée

Une C4, la magnifique voiture de Jacques Ducreux © Radio France - Yves Renaud

Et ce Rétro Forézien depuis 16 ans, c est le lieu de rencontre de ces fous de belles anciennes .

1919 pour la plus ancienne hier la Citroën A et une plongée dans l'histoire de la marque, ce qui frappe évidement les visiteurs c est la qualité de conservation et de restauration de ces véhicules et cerise sur le gâteau les propriétaires qui sont là pour faire partager leur enthousiasme. C'est le cas de Jacques Ducreux qui voue une passion ... presque ... exclusive à la marque aux chevrons.

Passion presque exclusive pour la marque aux chevrons

Prête à reprendre la route © Radio France - Yves Renaud

Pour beaucoup de ces passionnés l'histoire des voitures qu'ils possèdent recoupent leur histoire personnelle ou celle de leur famille c est le cas de Louis Jourlin, l'un des membre du club du Rétro Forézien.

Louis Jourlin et l'histoire d une passion familiale

Et pour le petite histoire autour de Citroën dans le Forez, on se souvent que le fondateur André avait un temps travaillé pour l'arsenal de Roanne et qui avait possédé le château de Matel dans cette ville, entre janvier et juillet 1919, au moment il il concevait sa première voiture.