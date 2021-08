Les ambulanciers n'avaient pas ramené le bon patient à domicile : "aucune faute" de l'hôpital d'Orléans

Après une grosse boulette commise en juillet, l'hôpital d'Orléans livre les conclusions de son enquête et affirme ne pas avoir commis de faute, qu'elle impute à la société privée d'ambulance. Cette dernière n'avait pas ramené le bon patient au domicile d'une dame qui attendait le retour de son mari.

Le 16 juillet dernier, une loirétaine de 93 ans avait eu une (désagréable) surprise : ce jour-là, elle attend son mari (95 ans) qui doit rentrer à la maison, après un séjour au CHR d'Orléans- la Source suite à un malaise. Sauf que l'homme que les ambulanciers ramènent à son domicile n'est pas son mari !

Ce sont nos confrères de la République du Centre qui avaient raconté cette histoire. La dame, qui, malgré un problème de vue, s'était aussitôt aperçue de l'erreur (l'homme qu'on avait ramené chez elle avait des cheveux, tandis que son mari est chauve), avait aussitôt alerté les ambulanciers sur cette méprise. Et son mari était finalement rentré à domicile une heure et demie plus tard, tandis que les ambulanciers raccompagnaient l'autre personne à l'hôpital.

Aucune faute de l'hôpital, selon le CHR

Le CHR d'Orléans (centre hospitalier régional) livre, ce lundi, les conclusions de l'enquête interne menée après ce qu'il qualifie de "grave dysfonctionnement ayant conduit à ce qu’un patient du CHR d’Orléans a été transporté au domicile d’un autre" : "la prise en charge du patient ne souffre aucun grief du côté des équipe du CHR."

Dans un communiqué, le centre hospitalier régional d'Orléans rejette la faute, dans cette affaire, sur la société d'ambulances : "il s’avère en effet que l’équipage de l’entreprise privée d’ambulance a malheureusement omis de réaliser l’ultime vérification d’identité qui lui incombe."

Contacté ce lundi, l'hôpital d'Orléans ne nous en dira pas plus sur ce qui a pu entraîner cette méprise, ni sur les explications ou excuses qui ont été fournies aux familles concernées.