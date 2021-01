Les animaux de Planète sauvage s'amusent avec nos vieux sapins de Noël

Planète sauvage, le parc animalier de Port-Saint-Père, a récupéré une quarantaine de vieux sapins de Noël. Ils sont distribués aux animaux pour les amuser et mettre un peu de nouveauté dans leur environnement.

Voilà une façon originale de donner une seconde vie à nos vieux sapins de Noël. Planète sauvage, le parc animalier de Port-Saint-Père, a pour la première fois cette année lancé une collecte de vieux sapins sur sa page Facebook. Il en a récupéré une quarantaine pour les distribuer à ses animaux pour les amuser et apporter un peu de nouveauté dans leur environnement.

Les sapins vont aiguiser leur curiosité et leur flair

"On les utilise comme enrichissement", explique Lucie Derussé, la responsable animalière adjointe de Planète sauvage. "C'est-à-dire pour stimuler les animaux et varier leur environnement. Là, avec les sapins, ça va être un enrichissement gustatif pour ceux qui vont s'en nourrir comme les bisons et les chèvres, un enrichissement olfactif, on va jouer sur le flair des animaux, surtout que les sapins ont une très forte odeur. Et puis les animaux ne sont pas habitués à les avoir dans leur environnement donc ça va aiguiser leur curiosité et leur flair aussi."

Une première pour les deux éléphantes

Ce mardi, ce sont les deux éléphantes qui ont découvert les sapins pour la première fois. Passé la première curiosité, elles n'avaient pas l'air de trop s'y intéresser mais Lucie Derussé s'attendait à ce qu'elles y reviennent un peu plus tard dans la journée, notamment pour s'amuser à casser les branches.

Les deux éléphantes n'avaient jamais vu de sapin © Radio France - Marion Fersing

Succès auprès des bisons

Pour les bisons, c'était déjà la deuxième distribution de sapins ce mardi. Après quelques instants à les renifler, ils se sont vite mis à les manger et à donner des coups de tête et de cornes dedans, pour s'amuser, et pour se gratouiller avec les branches et les aiguilles à travers leur épais pelage.

Les bisons aiment aussi manger les aiguilles des sapins © Radio France - Marion Fersing

C'est toujours un moment chouette à regarder

Ces moments sont très importants pour les animaux, mais aussi pour les soigneurs du parc explique Lucie Derussé : "c'est toujours un moment chouette pour nous à regarder. Et pour des animaux qui vivent en groupe comme les bisons, ça nous permet de voir les interactions entre les membres du groupes, qui sont les dominants et les dominés. On a aussi le temps de bien observer chaque individu pour voir ceux qui sont plus timides ou plus curieux".

Une simple branche a suffit à éveiller la curiosité de cet ours © Radio France - Marion Fersing

Des sapins totalement recyclés

En général, après quelques heures près des animaux, il ne reste plus que le tronc et quelques branches des sapins. Ils sont ensuite broyés pour mettre dans les enclos et pour faire du paillage pour le parc.