Les Arcs : 200 personnes vaccinées mercredi à la La Folie Douce, au milieu des pistes de ski

Un centre de vaccination éphémère et original va ouvrir ce mercredi pour une journée dans la station des Arcs en Savoie. 200 personnes pourront se faire vacciner au milieu des pistes, dans le restaurant d'altitude La Folie Douce.

On connaissait les centres de vaccination en station. Celui-ci sera carrément installé en plein milieu des pistes de ski. 200 personnes pourront se faire vacciner mercredi dans une salle du restaurant d'altitude La Folie Douce, aux Arcs 1850 en Savoie. L'opération d'une journée, en partenariat avec la sécurité civile et l'Agence régionale de santé, s'adresse d'abord aux saisonniers mais aussi aux commerçants de la station et même aux touristes.

Cinq médecins sur place

Pour mener à bien l'opération, cinq médecins sont mobilisés de 9h à 18h ce mercredi 29 décembre. Les candidats au vaccin sont invités à prendre rendez-vous par téléphone au 04 79 40 25 95 mais c'est aussi possible de se faire vacciner sans rendez-vous. "Une opportunité incroyable de désengorger les centres de vaccination situés dans la vallée" explique Arthur Reversade, le directeur général de La Folie Douce, "j'ai envie de prouver que les acteurs socio-professionnels de la montagne sont engagés dans cette lutte contre l'épidémie".