Les arènes de Nîmes sculptées dans le sable de la carrière de Bellegarde pour les Journées du Patrimoine

"Tout ce qui est construction part de la carrière précise d'emblée Vanessa Ardouvin, responsable Foncier et Environnement à la direction Rhône Méditerranée de Lafarge. Que ce soit pour faire du béton, des pierres ornementales, tout part d'une carrière et c'est l'histoire qu'on voulait raconter à l'occasion des Journées Européennes du patrimoine. Montrer que le début du patrimoine, c'est dans la carrière. Il y a aussi le patrimoine géologique. Ce sur quoi, on marche tous les jours. La carrière de Bellegarde ouverte sur le site de Coste Rouge en 2013 exploite des alluvionnaires, ce sont des matériaux qui ont été transportés par les rivières. Ces alluvionnaires, appelées Costières datent de un à cinq millions d'années."

Une zone de nidification pour le Rollier d'Europe

Une partie de la carrière de Bellegarde a déjà été remise en état. Elle accueille par exemple une ZNIEFF, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Elle héberge notamment le Rollier d'Europe, un petit oiseau de couleur turquoise qui est protégé. Une autre partie a été transformée en bassin écrêteur de crue de 400.000 m3, ce qui permet de réduire le risque inondation pour la commune de Bellegarde, toute proche. A terme, quand la carrière fermera en 2028, c'est tout le site qui sera remis en état avant d'être rendu aux propriétaires.

Le granulat, deuxième matière première la plus consommée dans le monde

Avant cela, ce sont des tonnes de sable, de gravillons, de granulats et de galets qui continueront à être extrait dans la carrière. "Ces matériaux entrent par exemple dans la fabrication de béton haute performance qui permet de construire des ponts explique Vanessa Ardouvin. On les utilise aussi pour la couche de roulement des routes. C'est également utilisé en décoration. Le matériau de Bellegarde a cette couleur miel caractéristique. Il est beaucoup utilisé dans les allées en béton désactivé." "Le granulat, c'est surtout la matièree première la plus consommée dans le monde, après l'eau précise Philipe Malet, directeur de l'Agence Rhône Méditerranée de Lafarge. Plus local que le granulat, ça n'existe pas. Soixante pour cent de ce qui est produit à Bellegarde est commercialisé dans un rayon de moins de 50 km. Si demain, ces carrières venaient à disparaître, nous serions obligés de mettre des camions sur la route pour amener ces matériaux bien plus loin."

Les arènes de Nîmes en sable

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, 40 tonnes de sable extrait de la carrière ont été mis à la disposition de Stephen Lozza, un artiste sculpteur de Montpellier. Du sable avec lequel il a sculpté les arènes de Nîmes. "On tasse à la main, à la pelle. Il faut beaucoup mouiller." L'un des conseils qu'il donnera aux visiteurs de la carrière ce samedi dans l'atelier de sculpture sur sable qu'il animera. Ce sera l'une des animations proposées à l'occasion des Journées du patrimoine. Un escape game est également prévu pour les enfants. Ouverture de 10h à 16h. Le site est fléché depuis la RD 613.

Les collégiens de Bellegarde ont visité la carrière en avant-première dans le cadre de "Parcours Avenir" Copier

Une partie des matériaux qui sortent de la carrière de Bellegarde © Radio France - Sylvie Duchesne