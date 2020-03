Les artistes bretons se lancent des défis de chants sur les réseaux sociaux

Les salles de spectacles fermés, les concerts reportés, les festoù-noz annulés (sauf celui du confinement, eveljust !). Pour passer le temps, et ravir les internautes, les chanteuses et chanteurs bretons se lancent des défis sur facebook.

Tout est parti du chanteur Eric Menneteau. En se promenant il a sorti son téléphone et s'est filmé en train de chanter et a lancé comme défi à son compère Youenn Lange de faire pareil. Lui-même a invité Elouan Le Sauze de s'enregistrer qui a ensuite défié Marthe Vassallo de faire de même. La vidéo d'Eric Menneteau a eu un effet boule de neige et des dizaines de chanteuses et chanteurs se sont mis à chanter également sur les réseaux sociaux.