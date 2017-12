Ce n'est pas encore complètement entré dans les moeurs françaises mais la journée du pull moche, ce 15 décembre, a de plus en plus de succès. Cette tradition venue d'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) a été lancée à la suite du film "Le journal de Bridget Jones" dans lequel l'un des personnages arbore un gros pull décoré d'un renne à nez rouge. Depuis, la journée internationale du pull de Noël qui a lieu le 15 décembre a été transformée en journée du pull moche. Le 1er championnat du monde du pull moche s'est même déroulé le mois dernier à Albi. Et ce vendredi à Metz, à l'école maternelle Jean Morette, les Atsem qui aident les enseignants en classe, ont revêtu, pour rire, des pulls moches.

Impossible à l'entrée de l'école de rater Maryse avec un pull en jacquard coloré sur lequel elle a rajouté des boules de Noël, des guirlandes, des noeuds, parce qu'elle voulait marquer le coup de cette journée du pull moche: "J'en ai entendu parler dans un reportage et je trouvais ça trop mignon, surtout pour les enfants". Maryse a donné le mot à ses collègues qui ne se sont pas fait prier: "Ah on a dit oui direct, parce que c'est d'actualité, alors on a mis ce qu'on trouvait dans les vieux cartons", explique Juliette. Emilie ajoute: "J'ai pris le pull qui me plaisait le moins comme ça j'ai pu le customiser, avec des décorations de Noël que j'avais chez moi". Résultat, ces agents qui aident les enseignants ont accueilli parents et enfants avec une haie d'honneur de pull moche, plutôt appréciés finalement: "C'est très joyeux, les parents, quand ils nous voient ont le sourire, ça fait marrer tout le monde!" Vu le succès, il y a des chances qu'elles ressortent leur pull moche l'an prochain.