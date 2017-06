Les balcons de l’Élysée menacent de s'éffondrer

A Saint-Brieuc, les occupants de la résidence l’Élysée dans le centre ville sont privés de balcons depuis début juin car ces derniers menacent de s'effondrer.

A part leur exposition, plein sud, les balcons de l’Élysée n'ont rien de présidentiel! "La rambarde est dessoudée du béton", explique Pascal Salomon. Ce locataire du troisième étage fait bouger avec sa main le garde-corps, complètement rouillé.

Le syndic interdit l'accès aux balcons

Comme une centaine d'habitants de cette résidence de 7 étages, Jean-Pascal a reçu une lettre recommandée du syndic de copropriété le 1er juin dernier. "Il vous est interdit d'accéder aux balcons et prendre appui sur les garde-corps jusqu'à la rénovation complète de ces derniers", peut-on lire. "On ne peut plus y aller", regrette Jean-Pascal. "Si j'y vais, c'est à mes risques et périls".

Péril imminent pour les résidents

Dans son courrier le syndic précise qu'il se dégage de toute responsabilité en cas de problème. L'interdiction d'accès aux balcons s'appuie sur le constat de l'architecte de la restructuration de l'immeuble qui évoque "un péril imminent pour les résidents". Les travaux de rénovation devraient démarrer en septembre. Le trottoir sous les balcons de l’Élysée, lui , reste accessible aux piétons...