Les bancs du parvis de la gare de Clermont habillés de lave émaillée

Les travaux doivent avoir lieu cette semaine. Les cinq bancs en pierre de lave installés devant la gare de Clermont-Ferrand vont être recouverts de plaques de lave émaillée, pour embellir le parvis.

Il y en a une vingtaine sur le parvis, mais seuls les cinq bancs situés sous le auvent vont bénéficier de ce lifting. Il faut dire que ces bancs ne sont pas très beaux. Ces gros blocs de lave, grise plus que noire, donnent l'impression d'être sales. C'est pour cela que la SNCF a voulu corriger cet aspect, en les recouvrant.

Trois plaques de lave émaillée seront donc posées sur les bancs alors que d'autres plaques feront le tour du bloc de lave. Les derniers sont sortis du four vendredi dernier. Ce sont deux émailleuses qui ont réalisé ce travail, Marie Guy (les Emaux de Marie à Billom) pour les plaques du dessus et Morgane Merle (Art'M à Chateaugay) pour les plaques du tour. C'est Marie Guy qui a proposé la maquette retenue par la SNCF. Elle représente la silhouette de la chaîne des puys avec un ciel rouge, la même couleur que le pôle intermodal et les trams clermontois.

Les bancs sous le auvent, avant les travaux © Radio France - Emmanuel Moreau

Le principal avantage de la lave émaillée, c'est qu'elle est beaucoup plus facile d'entretien que la lave brute. Elle se nettoie à l'eau et à l'éponge. Elle ne gèle pas, est imputrescible, résiste à tout et peut rester en l'état des centaines d'années. Autre avantage, c'est un produit local: les plaques de lave proviennent d'une carrière du Mont-Dore.