Ce vendredi après-midi, les membres de l'Afub, l'association franco-uruguayenne de béarnais seront devant leur écran de télévision à Montévidéo, pour suivre la rencontre entre la France et l'Uruguay en quart de finale du mondial de football.

Pyrénées-Atlantiques, France

Carlos Barbéro Laïtte habite à Montévidéo, en Uruguay, il est président de l'association franco-uruguayenne de béarnais, qui compte 83 membres. Tous sont des descendants de béarnais qui au 19ème siècle ont tenté l'aventure en Amérique du Sud. Son grand-père a fui la crise économique et son village de Buros-Mendousse, dans le nord des Pyrénées-Atlantiques et a rejoint l'Uruguay. Il y a fait sa vie et 13 enfants.

Carlos Barbéro Laïtte, 63 ans, a appris le français au lycée français de Montévidéo, il est déjà venu en Béarn découvrir le village de ses ancêtres. Ce soir, il va regarder le match et supportera les deux pays.

On a le coeur pour les Bleus , ça va être très difficile pour nous !

carlos Barbéro Laïtte président de l'association franco-uruguayenne des Béarnais Copier

L'AFUB propose tous les mois une conférences en lien avec la France et ses membres se réunissent régulièrement.

