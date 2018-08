Aigues-Mortes, France

Dans les marais salants d'Aigues-Mortes, en Camargue gardoise, les œufs des flamants roses viennent d'éclore. Ces bébés oiseaux, encore gris, ont entre quinze jours et deux mois. Ils ne deviendront roses qu'à l'âge adulte, après avoir consommé beaucoup de crevettes, les Artemia salina. La Tour du Valat, l'institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, organise comme chaque année une grande mission de baguage. Plusieurs centaines de poussins sont attrapés pour être fichés, ce qui permettra de fournir des données pour le travail des chercheurs spécialistes des oiseaux emblématiques de la Camargue.

Près de deux cents bénévoles, de l'eau jusqu'aux cuisses et un bâton dans les mains, ont formé un filet humain autour des poussins pour les pousser vers un enclos.

Une fois les oiseaux regroupés dans l'enclos, chaque poussin est extrait pour que les bénévoles les explorent sous toutes les coutures : pesée, mesures, baguage.

Parmi les bénévoles, Magalie, un bébé flamant dans ses mains, tremble presque d'émotion : « C'est étonnant, c'est chaud, on sent le battement de leur cœur, c'est doux, un oiseau fragile, des odeurs ... Quelles belles sensations ! On est né en Camargue, on est fier de participer aussi à ces moments-là ».

Trois heures plus tard, 685 flamants roses ont une bague en acier sur chaque patte, un marquage qui ne gêne pas les animaux et permet aux scientifiques de les suivre tout au long de leur vie.

Les poussins sont pesés, mesurés et bagués. © Radio France - Guillemette Franquet

Les bénévoles portent les flamants roses avec douceur et émotion. © Radio France - Guillemette Franquet