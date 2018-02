Chablis, France

Comment reconnaitre un visiteur belge à la St Vincent tournante du chablisien? Son verre est (presque) toujours vide lol!

Nos voisins belges sont des habitués de cette manifestation festive qui se déroule chaque année le premier week-end de février dans un village du chablisien et qui permet de déguster quasi à volonté l'or local. Le plat pays étant tellement peu réputé pour son vin que les belges débarquent d'ordinaire en cars. Mais cette année, pas de déplacement collectif organisé. Yannick, Julien, Mélissa et Raphaël ont fait les 4H30 de route depuis leur commune, située au nord de Lille, de l'autre côté de la frontière, en voiture. Et toujours avec le même objectif: "pour la bonne ambiance, la déco (du village, très colorée à Viviers) et surtout le vin..." Alors pendant ce week-end, ces amis qui apprécient le Chablis se lâchent. "On le déguste avec modération... ou pas. Et là, on a laissé modération en Belgique" sourit Julien.

Yannick, Julien, Raphaël et Mélissa ne veulent pas manquer la St Vincent © Radio France - Bruno Blanzat

Pourquoi ces jeunes belges viennent-ils à la St Vincent du Chablisien? Copier

"On a laissé modération en Belgique!"

Et la cuvée proposée par les vignerons de Viviers (189 hectares) est plutôt du goût de Yannick. "Je ne suis pas très fort en connaissance de vin, mais il est bon. Et pour moi, c'est le principal." Porte-verre autour du cou, Mélissa accompagne ses trois amis. C'est elle qui va servir de "Bob (Sam en France) pour le retour. Je vais conduire, donc j'y vais doucement sur le vin." Malgré la fine pluie et les trois degrés, elle profite du moment: "On regarde les décorations, on rencontre les gens, on discutent avec eux..."

Michel: "Les belges sont attirés par les vins de Bourgogne et spécifiquement par les vins de Chablis. C'est une appellation connue".

Michel, passioné de vin: "le Chablis est connu en Belgique" Copier

Cette année, faute de place, ces belges ne remonteront pas de cartons de Chablis chez eux. Mais cela leur est arrivé. C'est même devenu une habitude pour Michel, autre visiteur belge croisé en train de se rassasier, à la mi-journée, au caveau numéro 4. "Une grande majorité de belges sont attirés par les vins de Bourgogne et spécifiquement les vins de Chablis jure celui qui a découvert la St Vincent à Irancy il y a deux ans . On trouve facilement des Chablis ou Petits Chablis dans les grandes surfaces. Et si on veut des premiers crus, il faut aller chez un caviste. " Au-delà du vin, Michel apprécie le folklore de ces rassemblements populaires: "Ces fêtes de la St Vincent, on n'en trouve plus en Belgique. Il faut donc passer la frontière pour venir... L'attrait c'est aussi de voir les villages décorés et les habitants qui investissent le village. je pense aussi au discours des Piliers Chablisiens qui met en valeur les villages et certaines personnes. C'est aussi çà l'intérêt (de se déplacer aux St Vincent), de mieux connaitre les habitants et ce qu'on y fait." Grand passionné de vin, Michel, venu avec sa femme, a même intégré la confrérie des Piliers du Chablisien.

Des visiteurs heureux de participer à la St Vincent du Chablisien © Radio France - Bruno Blanzat

L'an prochain, il n'y aura pas de St Vincent Tournante du chablisien, en raison de la St Vincent Tournante de Bourgogne organisée à Vézelay les 27 et 28 janvier. La prochaine St Vincent tournante du Chablisien sera organisée à Béru, en février 2020. Nul doute qu'il sera possible d'y croiser Yannick, Julien, Mélissa et Raphaël...