Une naissance sur la rocade, des cheveux contre le cancer : nos belles histoires de 2021 en Bretagne

Si la crise sanitaire a rythmé cette année 2021, l'actualité a également été marquée par de belles histoires de solidarité en Bretagne. Durant les fêtes de fin d'année, nous revenons chaque matin sur un moment fort de cette année. Découvrez la première partie de notre sélection, à réécouter du lundi 20 au vendredi 24 décembre dans la matinale de France Bleu Armorique.

Les sorties à vélo reprennent pour les résidents des Ehpad à Saint-Brieuc

Un soulagement après de très longues semaines de restrictions liées à la crise sanitaire. En mars dernier, Johan Moison suit la reprise des balades en vélos pour les résidents de certains Ehpad de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Après cinq mois d'arrêt, l'association "à vélo sans âge" peut de nouveau proposer des promenades, confortablement assis sur la banquette de deux triporteurs. "Ils retrouvent un peu de liberté, les cheveux aux vents", s'enthousiasme Claudine Jouno, sa collègue animatrice. Un reportage à réécouter ce lundi 20 décembre sur France Bleu Armorique et à redécouvrir en vidéo :

Ce bébé nait sur la rocade dans le camion des pompiers, à Rennes, à cause de la neige

Il était pressé de découvrir le monde. Le 10 février dernier, le petit Charles est tout simplement né sur la rocade de Rennes, dans le camion des pompiers ! Les routes sont alors verglacées, il a neigé, le papa ne peut pas rouler vite pour rejoindre la maternité, depuis Parcé, près de Fougères. Sa femme perd les eaux, "elle avait des contractions de plus en plus fortes et douloureuses", se souvient alors Alexandre au micro de Loïck Guellec. Après avoir mis le chauffage et installé confortablement sa femme, il appelle les pompiers, qui arrivent rapidement. Tout est bien qui finit bien ! Ce reportage est à réécouter mardi 21 décembre sur France Bleu Armorique et à retrouver en ligne.

Alexandre et Maroie Perdriau avec le petit Charles, né sur la rocade de Rennes. - DR

Ce couple de retraités parraine un étudiant comorien à Rennes

Comme beaucoup d'autres de leurs camarades, les étudiants étrangers ont vécu des moments difficiles avec les confinements successifs. À Rennes, Darqawi trouve au début de l'année un parrain, René, et une marraine, Marie-Thérèse, grâce à l'association SOS Etudiants. L'étudiant comorien de 24 ans retrouve le couple de retraités plusieurs fois par mois pour déjeuner. "Je me sentais isolé dans une chambre de 18 mètres carrés. Aujourd'hui, j'oublie les mauvaises idées que j'avais !" Une formule gagnante aussi pour le couple de retraités. "Lui, il a encore plein d'énergie, donc ça nous en apporte". Ce reportage est à réécouter mercredi 22 décembre sur France Bleu Armorique et à retrouver en ligne.

L'étudiant de 24 ans et le couple se retrouvent régulièrement pour déjeuner et échanger sur leur quotidien. © Radio France - Maxime Glorieux

À Noyal-sur-Vilaine, on donne ses cheveux en entreprise pour la bonne cause

Épis, mèches, touffes, tresses... tout est bon à récupérer ! L'entreprise Triballat Noyal, à Noyal-sur-Vilaine près de Rennes, s'est transformée en salon de coiffure éphémère en novembre dernier. Cette journée dédiée au don de cheveux a permis d'aider à fabriquer des perruques pour les personnes atteintes d'un cancer. Les cheveux sont en effet une matière précieuse, à condition d'être recyclée. "Ma maman a eu un cancer du sein il y a quelques années. Le don, c'est important. On a besoin de se faire couper les cheveux, c'est un don qui ne coûte rien", explique une salariée au micro de Sarah Mansoura. Ce reportage est à réécouter jeudi 23 décembre sur France Bleu Armorique et à retrouver en ligne.

Les salariés de Triballat, à Noyal sur Vilaine (Ille-et-Vilaine), ont participé à une opération pour récupérer des cheveux, pour fabriquer des perruques ou des boudins de cheveux. © Radio France - Sarah Mansoura

À 9 ans, Alexandre veut rompre la solitude des résidents de l'Ehpad de Saint-Méloir, près de Saint-Malo

Les confinements ont tout de même permis de rapprocher les générations entre elles. Ému par des reportages qui montraient l'isolement des personnes âgées au printemps 2020, Alexandre, 9 ans, a commencé à envoyer régulièrement des dessins et des lettres aux résidents de l'Ehpad de sa commune, Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine) près de Saint-Malo. Surmontant de graves problèmes de santé, le garçon a ensuite organisé des collectes pour les résidents, avec plus de 1.000 euros récoltés. "Je sais qu'il a un grand cœur et ça lui fait du bien de faire tous ces dessins", glissait, Corinne, sa maman, au micro de Loïck Guellec en février dernier. Ce reportage est à réécouter vendredi 24 décembre sur France Bleu Armorique et à retrouver en ligne.