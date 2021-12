Une infirmière en tracteur, la revanche d'une lycéenne : nos belles histoires de 2021 en Bretagne

Si la crise sanitaire a rythmé cette année 2021, l'actualité a également été marquée par de belles histoires de solidarité en Bretagne. Durant les fêtes de fin d'année, nous revenons chaque matin sur un moment fort de cette année. Découvrez la deuxième partie de notre sélection, à réécouter du lundi 27 au vendredi 31 décembre dans la matinale de France Bleu Armorique.

Tout nus, à vélo, dans les rues de Rennes

Rennes a accueilli en septembre dernier la deuxième édition de la "cyclonudista", une balade à vélo et naturiste, l'une des rares autorisées en France. "Nous souhaitons être nus, aussi nus que l'on ose", résume la présidente de la Fédération française de naturisme en Bretagne, au micro d'Evan Lebastard. Ces manifestants veulent démontrer la fragilité des cyclistes et demandent un meilleur partage de l'espace public. Parmi eux, on retrouve plusieurs militants écologistes. Ce reportage est à réécouter lundi 27 décembre sur France Bleu Armorique et à retrouver en ligne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le Tour de France, à la rencontre de l'autre Bernard Hinault

Il s'appelle Bernard Hinault, il est né dans les Côtes-d'Armor et vit pour le vélo. Pourtant, l'homme rencontré par Johan Moison sur les routes du Tour de France en Bretagne en juin dernier n'est pas le célèbre « Blaireau ». Cet homonyme s'amuse de la situation : "Je reçois souvent son courrier et je l'ouvre puisqu'il est à mon nom". Mais ce Breton de 73 ans est honnête : "Quand il faisait encore le Tour, il m'est arrivé de recevoir des invitations dans des hôtels de luxe. Je n'y suis pas allé bien-sûr". Ce reportage est à réécouter mardi 28 décembre sur France Bleu Armorique et à retrouver en ligne.

Bernard Hinault dans la côte de Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor) © Radio France - Johan Moison

Neige dans le pays de Fougères : l'infirmière fait sa tournée en tracteur !

Cette infirmière ne voulait surtout pas laisser tomber ses patients. Alors que les routes sont totalement recouvertes de neige en février dernier, Marie-Josée Leloutre est montée sur le tracteur de son cousin pour assurer sa tournée dans le secteur de Fougères (Ille-et-Vilaine). "On est partis à 7 heures de Landéan et on a terminé à 13 heures. À chaque halte, mon cousin m'attendait dans le tracteur pendant que je réalisais les soins", se souvient, au micro de Céline Guétaz, celle qui a réalisé une tournée de 60 kilomètres. Ce reportage est à réécouter mercredi 29 décembre sur France Bleu Armorique et à retrouver en ligne.

L'infirmière Marie-José Leloutre en tracteur pour réaliser sa tournée dans le pays de Fougères. - DR

Les habitants de Saint-M'hervé tiennent à leur vieux menhir en polystyrène

"Cela fait 20 ans que je le connais, et 20 ans que j'en suis fière." Pour les habitants de Saint M'hervé, à l'est de Vitré, en Ille-et-Vilaine, pas question d'enlever le menhir en polystyrène, installé lors d'un tournage pour une mini-série. Et même si le menhir se délite, disséminant des morceaux dans les jardins aux alentours. "Quand on arrive sur la commune, on sait qu'on est chez nous", indique une habitante au micro de Pierre-Antoine Lefort. "On a des personnes qui le connaissent même en dehors de la commune", ajoute l'adjointe à la culture et au patrimoine de la ville. Ce reportage est à réécouter jeudi 30 décembre sur France Bleu Armorique et à retrouver en ligne.

Emilie Dinomais, l'adjointe à la culture et au patrimoine est chargée de chapoter la commission pour trancher le futur du menhir de Saint-M'Hervé. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Moquée pour son physique au collège, Lola remporte un concours international de mannequinat

Une belle revanche pour cette lycéenne de 16 ans qui a vécu des années collège difficiles, victime de harcèlement. En janvier, Johan Moison rencontre à Plérin (Côtes-d'Armor) la bretonne Lola Pierre, qui a remporté la 37ème édition du prestigieux concours international de mannequinat Elite model look. "Il y a un an, je me disais que j'étais laide, je ne pensais pas réussir à faire un truc comme ça", se souvient celle qui a signé avec l'une des plus grandes agences de mannequin au monde. Ce reportage est à réécouter vendredi 31 décembre sur France Bleu Armorique et à retrouver en ligne.