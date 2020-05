Les bénévoles de cette commune bretonne ont déjà produit plus de 1800 masques

2112 habitants... et presque autant de masques, cousus par les bénévoles du Sourn. La commune du Morbihan, qui s'était déjà illustrée quand elle cherchait un médecin, a mobilisé une véritable armée de couturières, pour équiper ses habitants.

Tout c'est organisé autour du groupe "Entraide sournaise" sur Facebook. La mairie entend fournir un masque à chaque habitant et a donc commandé de quoi réaliser 2300 kits pour faire des masques et lancé un appel aux dons d'enveloppes en kraft pour les livraisons.

"Ne vous mettez pas la pression"

A ceux qui doutaient de réussir à produire autant de masques, le maire Jean-Jacques Videlo a adressé un message : "Certaines stressent sur la masse de travail. Certaines personnes volontaires sont très expérimentées en couture, d'autres n'ont pas la même dextérité. Ne vous mettez pas la pression. Nous réussirons parce que nous sommes ensemble et que chacun fera selon ses possibilités".

Le résultat est là avec déjà 1800 masques cousus par ces bénévoles morbihannais!

La solidarité sournaise n'est pas un vain mot!

Le tissu a été coupé grâce au matériel du Lycée Louis Armand de Locminé, puis des groupes de repasseurs et de couturiers se sont attelés à la tâche.

Face à la mobilisation générale, il a même fallu refuser certains bénévoles, "Malheureusement, pour des raisons d'efficacité optimale (repassage, récupération et livraison des kits de confection, couture, récupération des masques, etc...), nous ne pouvons plus intégrer de nouvelles personnes dans nos équipes par faute de temps (de formation notamment, et de coordination). Mais nous sommes TRES heureux de constater que la solidarité sournaise n'est pas un vain mot !", peut on lire sur le groupe qui organise l'opération.

La distribution commence dans les hameaux

Le maire Jean-Jacques Vielo salue le travail des petites mains de la commune : "Un très grand merci aux couturières et couturiers, repasseuses et repasseurs, à Marielle, Colette et tous ceux que j'oublie sans les oublier, écrit-il. Une partie de ces masques sont déjà conditionnés et en route vers les distributions. La distribution va démarrer d'abord par les villages et hameaux car les distributeurs ont beaucoup de chemin a couvrir par rapport aux quartiers et lotissements du bourg. Nous continuons la mise sous pli demain et nous faisons tout pour tenir notre objectif de distribution pour Jeudi. Vous êtes formidables ... BRAVO !"

Les masques seront déposés dans les boîtes aux lettres de la commune, avec une notice pour expliquer leur utilisation et leur entretien.