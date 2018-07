Lens, France

La visite de Raphaël Varane au RC Lens s'est faite dans la discrétion. Le footballeur de 25 ans, né à Lille, a rendu visite ce mercredi 18 juillet 2018 pendant une heure aux joueurs du RC Lens, club qui l'a repéré et formé. Il jouait chez les Sang et Or jusqu'en 2011 avant de rejoindre le Real Madrid.

Sacré champion du monde dimanche soir avec l'équipe de France, Raphaël Varane revenait en héros, sa médaille d'or autour du cou. Il s'est prêté aux jeux des photos et des selfies avec les joueurs comme Tom Ducrocq, Benjamin Gomel ou encore Bilal Bari.

Au cours de sa visite, il a offert à l'ancien président historique du club Gervais Martel le maillot qu'il portait pour le match de quart de finale France-Uruguay (2-0), lors duquel il avait inscrit le premier but, de la tête, selon le club. Le passage à la Gaillette du champion du monde était pour le moins discret mais il devrait revenir fin juillet pour une cérémonie publique à Hellemmes, là où il a commencé à 7 ans avant d'être repéré par Lens deux ans plus tard

En attendant, un autre footballeur nordiste, Benjamin Pavard, rencontrera ses supporters à Jeumont ce mercredi après-midi. Il leur a donné rendez-vous à 15h45 à la gare numérique.