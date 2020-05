M6 diffuse mardi prochain le spectacle "Grandeur Nature" des Bodin's. Pour en assurer la promotion, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet ont tourné un clip dans lequel les Bodin's racontent leur confinement.

Les Bodin's racontent leur confinement en Touraine et annoncent un prime sur M6

"C'est vrai qu'on n'est pas les plus malheureux à la campagne. On est renfermé, mais dehors" dit la Maria Bodin

On le sait, pendant le confinement, les comédies dopent les audiences des chaines de télévision...et dans ce contexte, M6 a décidé de miser sur des valeurs sûres : les Bodin's. La chaîne diffusera à 20H45 mardi 12 mai le spectacle "Grandeur Nature", et pour l'occasion, le duo comique tourangeau a réalisé une bande-annonce dans laquelle la Maria et son fils, Christian, racontent leur confinement dans le sud-touraine.

En décembre dernier, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet avaient révélé sur France Bleu Touraine qu'ils allaient partir tourner le prochain film des Bodin's en Thaïlande, à partir de mars-avril 2020. Un projet contrarié par le Covid-19.