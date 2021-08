Les Boucholeurs : un distributeur automatique de fruits de mer installé sur la digue

Aux Boucholeurs, un distributeur automatique d'un nouveau genre a fait son apparition sur la digue. Depuis le début du mois d'août, les passants peuvent se servir en fruits de mer, 24 heures sur 24. Une initiative des ostréiculteurs et propriétaires du restaurant Saveurs Nacrées.

Les saveurs maritimes en libre service

En face de l'océan, une grosse boite bleue vient de faire son apparition. À l'intérieur, des fruits de mer, qui attendent juste d'être mangés. Huîtres, moules, bulots, langoustines ... et même le citron et la mayonnaise ! Les ostréiculteurs de Saveurs Nacrées ont pensé à tout. Et l'objet intrigue fortement les passants, comme Claude, venu de Touraine :

C'est un très bon concept ! Ça permet de faire travailler les locaux, et de découvrir des bons produits

Pour Fanny Marié, l'ostréicultrice à l'origine de l'idée, c'est surtout un moyen de mieux répondre aux attentes de sa clientèle :

On avait besoin de se libérer un peu de temps pour la production : notre cœur de métier, c'est avant tout d'élever les huîtres et on n'était pas toujours disponibles pour faire des colis ou des plateau de fruits de mer...

Pour un plateau, il faut compter entre 18 et 25 euros. Et pour celles et ceux qui voudraient aller déguster leurs achats directement sur la plage, le distributeur propose même des couteaux à huîtres !