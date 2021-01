Les boulangers-pâtissiers de Côte-d'Or offrent des galettes aux soignants

La petite info du jour garantie 100% pur beurre ! Sous l'égide de l'Union des Artisans Boulangers et Pâtissiers de la Côte-d'Or, une vingtaine de boulangers du département se sont mobilisés pour fabriquer des galettes à destination des soignants du département.

100 galettes au CHU, 50 à l'hôpital beaunois

Parmi eux figurent les personnels médicaux et paramédicaux du CHU de Dijon, du Centre Hospitalier de Beaune et de plusieurs Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du département. Au total ce sont 200 galettes de 8 à 10 parts qui ont été offertes dont 100 au CHU de Dijon et 50 aux Hospices Civils de Beaune.

Bruno Liegeon © Radio France - Thomas Nougaillon

Nous voulions les remercier et leur emmener un peu de chaleur de nos fournils

Bruno Liegeon co-président de l'Union des Artisans Boulangers et Pâtissiers de Côte-d'Or explique que cette opération s'est faite "à la demande de beaucoup de collègues qui souhaitaient faire un geste de solidarité envers tous les personnels soignants des hôpitaux de Côte-d'Or". Coordonnant ce bel élan du coeur l'Union des Artisans Boulangers et Pâtissiers du département a décidé d'agir pour l'Epiphanie en offrant des galettes parce que "c'est un beau symbole de partage envers ces personnels qui sont au front depuis des mois". "On voulait les remercier et leur emmener un peu de chaleur de nos fournils".

Ces marques de solidarité sont très appréciées, les soignants y sont très sensibles

Une opération destinée à soutenir le moral des soignants dans un contexte sanitaire bien morose. Sébastien Tixier, cadre de santé à l'hôpital de Beaune, était présent ce mercredi matin pour réceptionner les galettes devant l'établissement. "Ici c'est comme partout, la situation est un peu compliquée mais on essaie de faire au mieux pour les patients. On entrevoit le bout du tunnel avec la vaccination. Avec ce genre de manifestation on se sent soutenus par la population. Ces marques de solidarité sont très appréciées, les soignants y sont très sensibles et c'est très important dans le combat que nous sommes en train de mener."

250 boulangers en Côte-d'Or

Des distributions de galettes ont également été organisées dans d'autres départements français. Il y a 250 boulangers en Côte-d'Or, l'Union des Artisans Boulangers et Pâtissiers, en regroupe les deux tiers.

Retrouvez notre reportage à Beaune ce jeudi 21 janvier 2021 sur les ondes de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7)