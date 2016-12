Les boules à neige du bassin minier en rupture de stock

Victime de son succès la marque Autour du Louvre Lens (ALL) n'a plus aucune boule à neige à l'effigie de l'ancien Bassin Minier. ALL en avait commandé un millier, seules 300 boules ont été livrées, il n'en reste plus aucune!

Commercialisées par les offices de tourisme de Lens, Béthune et Douai, ainsi que par la boutique "Intérieur Jour" à Lens, les boules à neige sont parties comme des petits pains! Mais que les "chionospérophiles" se consolent, Autour du Louvre Lens qui se charge de la mise en valeur du patrimoine régional devrait réapprovisionner les rayons dès la semaine prochaine.

"On n'imaginait pas un tel succès" confie Emilie Németh d'ALL. "Le terril c'est un peu comme un totem de l'ancien Bassin Minier" ajoute-t-elle pour expliquer ce succès.

A Lens, l'office de tourisme a déjà enregistré près de 160 réservations pour les prochaines boules à neige. "Celles que nous avions en stock sont parties en 48h, constate Caroline Decardin, c'est un peu le produit phare de cette fin d'année". Viennent ensuite les cartons de trois bières régionales.

L'office de tourisme qui n'exclut d'ailleurs pas de décliner la boule à neige pour d'autres lieux touristiques de la région. Et pourquoi le mémorial canadien de Vimy sous la neige à l'occasion du centenaire de la bataille du même nom en avril prochain?