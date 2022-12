Les boycotteurs de la coupe de Monde ont-ils tenu le coup ?

Les Bleus contre l’Albiceleste. La France contre l’Argentine. Ce sera donc l’affiche de la finale de la Coupe du monde de football, ce dimanche. Le match se jouera à 16 heures, heure française, au stade de Lusail, une ville nouvelle située à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Doha, la capitale du Qatar.

ⓘ Publicité

Cette finale battra peut-être des records d'audience : mercredi, pour la demi-finale contre le Maroc, 20,7 millions de Français ont regardé la rencontre sur TF1. Ils étaient 17,7 millions pour le quart de finale face à l'Angleterre. Des chiffres qui vont crescendo. Pourtant, ce Mondial est controversé pour son impact écologique et pour les conditions dans lesquelles ont été construits les stades. Les matchs se jouent dans des stades climatisés a coûté la vie à de nombreux ouvriers sur les chantiers. Selon une enquête publiée en 2021 par le quotidien britannique The Guardian, plus de 6.500 travailleurs migrants sont morts sur les chantiers de construction des stades du Qatar depuis 2010. Le Qatar est aussi pointé du doigt sur la question des droits de l’homme et du traitement réservé aux personnes LGBT ?

"C'est un peu comme le vote blanc, ça ne sert à rien"

L'appel au boycott lancé juste avant la compétition pour dénoncer les conditions d'organisation de ce Mondial n'a donc pas vraiment trouvé d'écho auprès du grand public. Mais les boycotteurs convaincus ont-ils tenu leur promesse ? À Aussonne au nord-ouest de Toulouse, Julien, un commercial trentenaire, a tenté de boycotter toute la compétition... avant de craquer au moment de la demi-finale : "Au départ, je voulais boycotter tout le Mondial : je ne voulais pas créer d'audimat. Mais finalement, en parlant avec un proche, j'ai appris que ma démarche s'avérait complètement inutile. Médiamétrie, l'entreprise qui mesure les audiences, interroge simplement un panel de 5000 personnes et extrapole les résultats pour donner des estimations. Si je fais quelque chose mais que c'est invisible, pourquoi le faire ? C'est un peu comme le vote blanc, ça ne sert à rien."

Julien aurait pu continuer à boycotter le Mondial, au-delà de sa déception quant aux méthodes de calcul de Médiamétrie. Mais son amour du foot a fini par triompher : "Il y avait quand même une envie de suivre la compétition. Ça reste un événement historique, sportif. La Coupe du monde est normalement un événement que j'attends avec impatience."

"Je n'ai pas vu une minute d'un seul match. Je ronge mon frein"

Théo, un père de famille du quartier des Minimes à Toulouse, a réussi à garder le cap. Il est fier d'avoir tenu tout le mondial sans regarder un seul match, lui qui est pourtant fan de football : "J'ai tenu mon boycott tout le long : je n'ai pas vu une minute d'un seul match. Ni les Bleus, ni les autres, ni des équipes comme l'Argentine que j'adore : rien du tout ! Ça me coûte de plus en plus avec un adolescent de 17 ans qui très impliqué à la Coupe du monde à la maison : depuis le début des phases finales, je ronge mon frein. Vivement que ça soit fini. Je suis bien conscient que les audiences sont ce qu'elles sont et que mon boycott n'aura d'impact que pour moi-même et pour le petit cercle dans lequel je gravite. Mais je me mets en accord avec ma conscience. J'ai toujours regardé le foot : la Ligue des champions, le championnat de France. Mais je suis à un moment de ma vie où trouve que le foot professionnel et industriel symbolise tout ce que j'abhorre sur le plan économique, sur le plan social, économique, sur l'égalité des genres. C'est un gros divorce. Mais je ne regarderai plus les Coupes du monde et a priori, je vais tenir pour ne plus regarder non tout ce qui est Ligue des champions et 'foot Canal+'. Non, le foot professionnel est trop pollué pour moi."

La final de la Coupe du monde 2022 entre la France et l'Argentine sera à vivre sur France Bleu ce dimanche. Coup d'envoi à 16 heures.