Et si à Noël, vous terminiez votre repas de réveillon par une bûche aux insectes ou une bûche aux champignons ! C'est l'étonnante proposition de Jean-François Foucher, le célèbre pâtissier cherbourgeois.

A la tête de trois boutiques, à Cherbourg, Deauville et depuis juin dernier à Neuilly, il propose une carte limitée à six variétés. Il y a quatre bûches plus traditionnelles comme celle au chocolat ou celle au caramel. Mais Jean-François Foucher va également réaliser des bûches aux champignons et des bûches aux insectes de la forêt.

Les clients sont séduits par ces recettes originales

Jean-François Foucher, pâtissier à Cherbourg, propose des recettes inédites de bûches de Noël © Radio France - Frédérick Thiébot

Jean-François Foucher déteste les petits champignons en meringues qui décorent les bûches de Noël. Il a donc eu l'idée de mettre des vrais champignons sur ses pâtisseries. Mais la recette ne s'arrête pas à la décoration puisque les champignons de Paris mêlés à des petites pleurotes japonaises sont également insérés dans la crème à la vanille de Madagascar.

Une bûche aux insectes de la forêt en série limitée

Le pâtissier vous invite à surprendre vos convives en servant sa nouvelle recette, la bûche Natural. Un gâteau fait mangue rafraîchie au jus de citron vert, avec de la crème au Bourbon, une infusion de bois de chêne et surtout un biscuit aux insectes de la forêt. Il voulait faire une bûche qui rappelle la nature. Comme dans la nature, on trouve des insectes et du bois, il a décidé de faire une recette à base de copeaux de bois. Et dans le biscuit, il a broyé des vers de soie. Il parait que ça donne un goût de noisette. Pour le côté craquant, il ajoute des tarentules.

Les insectes viennent d'une production en Bretagne. Mais les quantités sont limitées et Jean-François Foucher ne fera cette année que 75 bûches avec cette recette.

Faire une bûche de Noël aux insectes, c'est notre marque de fabrique assure Jean-François Foucher

Les ingrédients sont commandés et la production des bûches va commencer environ 48 heures avant les Fêtes. Avec son équipe de cinq pâtissiers, Jean-François Foucher s'apprête à réaliser quelques 3.000 bûches pour Noël. Il fera venir dans son atelier cherbourgeois, les quatre autres pâtissiers des boutiques de Deauville et Neuilly. Une organisation quasi militaire pour que toute la production se fasse au même endroit avant d'être vendue sur les trois sites.