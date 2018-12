Les cadeaux de Noël, c'est aussi... pour les animaux

Yonne, France

Dans ce magasin spécialisé à Auxerre, les articles proposés pour les fêtes partent comme des petits pains. "Pour ce qui est cadeaux animaux, les gens recherchent surtout le jouet ou les friandises, assure Gaëlle, la vendeuse. Cette année, j'ai le sentiment que les gens sont beaucoup plus sensibles à ça : ils font en sorte que leur animal de compagnie ait tout ce qu'il faut sous le sapin !"

Pulls de Noël et friandises

Les articles proposées suivent aussi la mode , comme cette année... celle des pulls de Noël. Claudia en a choisi un pour son chien O'hara, un petit cocker anglais. "Voilà un pull noir avec un beau sapin de Noël et des pois rouges. C'est son premier Noël, et je trouve ça rigolo". Un peu plus loin, Isabelle est aussi a la recherche de la perle rare : "je viens chercher un petit gilet pour mon chat, sourit-elle. Ce sera selon le coup de coeur". D'autres optent pour des cadeaux plus classiques. "Nougatti aura droit à un petit os, promet sa maîtresse. C'est un petit chien, donc il a un petit os ! Un cadeau, car c'est un peu le bébé de la famille..."

Des cadeaux pour lesquels les propriétaires sont prêts a mettre entre 5 et 50 euros.