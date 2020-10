PHOTOS - Les "Cafés Maurice" reviennent à Toulon

"Maurice revient !"... Le slogan est très visible sur la vitrine de l'atelier-boutique des Cafés Maurice, place Camille Ledeau, dans le centre-ville de Toulon (Var). Trente-huit ans après la fermeture de l'immense usine de torréfaction de la rue Maurice Castié, l'arrière-arrière-petit-fils du fondateur a décidé de relancer cette marque de café très célèbre des années 30 aux années 80. Les "Cafés Maurice" rouvrent ce vendredi 23 octobre à 9 heures. Cinq crus de café seront torréfiés sur place.

Une première boutique en 1910, rue de Lorgues

Si Marc Maurice Lévy crée les "Cafés Maurice" en 1875 en Haïti, c'est bien à Toulon, rue de Lorgues, qu'il ouvre sa première boutique, en 1910. Un, deux, trois magasins s'implantent ... puis, pour faire face à la demande, une immense usine de torréfaction est construite rue Maurice Castié, quartier du Champ de Mars. "L'usine torréfiait, au plus fort de sa production, 4 tonnes/heure pour une production annuelle de 10.000 tonnes... Tout partait de Toulon. Vendu chez les épiciers, les Cafés Maurice ont été les premiers en France à proposer du _café moulu sous vide_" précise Boris Touaty, arrière-arrière-petit-fils du fondateur qui relance aujourd'hui la torréfaction.

Odeurs de café sur la ville

Cette usine est peu "la madeleine de Proust" des Toulonnais. Depuis l'annonce de la réouverture des "Cafés Maurice" à Toulon, Boris Touaty reçoit de nombreux messages de Toulonnais qui se souviennent de l'odeur de café qui flottait sur la ville ou de la sonnerie de l'usine qui rythmait la vie du quartier.

Le premier magasin "Cafés Maurice" a ouvert en 1910 rue de Lorgues à Toulon - DR

Cinq grands crus de café torréfiés sur place

Les nostalgiques et les amoureux du café peuvent retrouver ces effluves place Camille Ledeau où 5 grands "crus" de café sont torréfiés sur place : "Nous démarrons avec une gamme issue d'Amérique Centrale (Honduras, Nicaragua, Guatemala) mais aussi d'Ethiopie, le berceau de la caféiculture. Nous allons proposer des cafés consensuels au départ mais nous nous adapterons à nos clients en proposant, si besoin, des cafés plus doux ou plus corsés" explique Boris Touaty. Avant même l'ouverture de la boutique, une cinquantaine de cafés et restaurants de la métropole toulonnaise servent déjà du café Maurice à leurs clients.

A 29 ans, Boris Touaty relance la marque créée par son arrière-arrière-grand-père. Il pose ici à côté du torréfacteur de la boutique de la Place Camille Ledeau. © Radio France - Sophie Glotin

Même logo, même couleur... de nombreux Toulonnais replongent dans leurs souvenirs en passant devant l'atelier-boutique de Boris Touaty © Radio France - Sophie Glotin

Affiches, objets publicitaires et même Estafette aux couleurs des "Cafés Maurice" sont exposés dans la boutique © Radio France - Sophie Glotin

Les "Cafés Maurice" se sont aussi fait connaître à travers la France grâce à la réclame ! Pierre Bellemare et Pierre Tchernia réalisent pour les Cafés Maurice la première campagne de publicité pour un café à la télévision avec Les Frères Ennemis.