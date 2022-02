Les caméras d'Amazon Prime Video à Rochefort avec la nouvelle série "Darknet-sur-Mer"

Les habitants de Rochefort, en Charente-Maritime, ne sont pas habitués à autant d'animation en plein mois de février. Pourtant, depuis trois semaines, des caméras ont investi certaines rues. Un tournage est en cours, celui de la nouvelle série française d'Amazon Prime Video, "Darknet-sur-Mer". Une série en six épisodes de 28 minutes, qui raconte les pérégrinations de deux hackeurs amateurs, installés dans un petit village tranquille de pêcheurs, Ponet-sur-Mer. C'est ainsi que Rochefort est renommée, cette série mêle deux genres : l'humour, et l'action.

Appelez-moi Josiane Bourne

Ce mardi 15 février, cela semblait être l'attraction de la journée. Près du lieu de tournage, on entend des "Vers 13h, ça va faire boum", ou encore "Le carton est prévu pour 13h". Et effectivement, à 13h (enfin un peu après), ça a fait "boum". Une voiture de police, lancée à vive allure derrière les thermes, au niveau du parking, entre en collision avec une autre. Et puis Alexandre, cascadeur depuis 17 ans, grand spécialiste des "faux accidents" en sort, indemne, avec le sourire. Et toujours sa perruque sur la tête, à peine décoiffé.

Pas le droit à l'erreur

Pour la fameuse cascade, une caméra était installée sur une voiture pour suivre au mieux l'action. © Radio France - Lise Dussaut

Le bruit qu'a fait l'impact donne une brève idée du résultat : les deux voitures ne sont pas réutilisables."Pour ce genre de scènes, c'est du one shot, confirme l'un des deux réalisateurs. On n'a pas droit à l'erreur, on ne peut pas la refaire comme on n'a qu'une seule voiture à notre disposition."

La mission d'Alexandre s'arrête là. La perruque, c'était pour ressembler à Joséphine Draï, LA policière de la série. "Ici on m'appelle Josiane Bourne", plaisante la comédienne. Plus tôt dans la journée, sur un tout autre ton, on l'a entendue lancer : "Police ! Que personne ne bouge !" Alors que pendant ce temps-là l'un des habitants de la rue ouvrait ses volets. Joséphine joue Elise, une jeune policière municipale donc, de ce petit village. Et qui rêverait de faire comme Vin Diesel (dans Fast and Furious, si nous n'aviez pas la référence). Et, miracle, "cela va arriver", spoile Joséphine, toute contente de jouer les gros bras pour une fois, "mais tout en se marrant".

Joséphine Draï, mais aussi Artus, Théo Fernandez

Tout est pensé jusque dans les moindres détails... © Radio France - Lise Dussaut

Et voilà une journée de tournage qui s'achève, sous la pluie. Une journée pour... Seulement quelques minutes à l'écran in fine. Il faudra recommencer demain, et après-demain. Mais cela ne dérange pas Joséphine Draï, au contraire : "J'aime quand ça va vite ! Pour la scène où la voiture passe juste devant moi, je demandais à ce qu'elle passe encore plus vite !" Autre scène plus difficile à tourner révèle l'un des réalisateurs, "avec un chat". "Ah oui, c'est vrai, j'étais beaucoup moins à l'aise..." confie la comédienne.

Pour voir le résultat, il faudra attendre encore un petit peu. La date de diffusion n'est à ce jour pas connue. En tout cas, au casting, Joséphine Draï sera accompagnée d'Artus ou encore de Théo Fernandez.