Les "camping caristes" aux premières loges pour assister au 75ème anniversaire du DDay

75 ans après le DDay, c'est à un autre débarquement qu'on assiste en ce moment en Normandie : celui des camping cars ! Le moyen tout trouvé pour venir au plus près des cérémonies et se loger à moindre coût. Reportage à Arromanches dans le Calvados.

Arromanches-les-Bains, France

Les campings de la côte affichent complets depuis bien longtemps. Ils sont donc nombreux, comme les Vendéens Jean-Louis et Christine, à être venus se garer sur le parking en haut de la falaise. Arrivés ce dimanche, ils ont réussi à trouver une place dès le lendemain juste devant la mer. "La vue est juste magnifique, se réjouit Christine, d'ici on voit les vestiges du port artificiel, alors on ne va plus bouger jusqu'à dimanche prochain". Entre temps, le couple profite de toutes activités proposées par la ville, et assistera notamment aux cérémonies britanniques le 6 juin.

Christine, Jean-Louis et leur chienne Myrtille sont venus de Vendée pour assister aux commémorations du 75ème anniversaire du DDay. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Mais derrière ces chanceux, d'autres ont vue... sur l'arrière des camping cars ! Claude et son mari Joël ont fait la route de Besançon, ils se sont garés là où il y avait de la place. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. "Dès qu'on peut, on se glisse au premier rang, sourit Claude, et s'il le faut on poussera !"

Camping avec vue... sur les autres camping cars à Arromanches ! © Radio France - Nolwenn Le Jeune

En attendant, ils profitent du lieu et du beau temps. Tout comme Jean-Louis et Dolorès. Ce couple de Picards a déroulé son auvent au beau milieu du parking pour s'offrir un déjeuner en plein air. "C'est le rêve ici!" s'exclame Jean Louis, même s'il concède un léger désagrément. "Il n'y a pas d'électricité, donc je suis descendu à l'office du tourisme pour recharger mon caméscope". Hors de question pour lui d'être en panne de batterie jeudi.

Jean-Louis et Dolorès s'offrent un déjeuner en plein air au milieu du parking et font connaissance avec les autres touristes. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Il faut dire qu'ici le confort est spartiate. Ni sanitaires ni électricité, mais cela ne coûte que 6 euros la nuit. Alors personne ne fait la fine bouche. Et le weekend prochain, tous seront aux premières loges pour admirer la patrouille de France et les feux d'artifice qui vont embraser la côte.