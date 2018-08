Ils ont choisi cette fois la façade du nouveau bâtiment Weiss dans le quartier du Pont de l'âne pour réaliser une fresque géante : les célèbres grapheurs Ella et Pitr sont à nouveau à l'œuvre à Saint-Étienne.

la fresque géante d'Ella et Pitr en cours de réalisation

Saint-Étienne, France

Le travail est déjà bien entamé sur place et on commence à percevoir très nettement le géant et la gourmandise qu'il va symboliser.

Une simple nacelle élévatrice dressée contre la façade côté Ikea, et l'un des géants d'Ella et Pitr, deux célèbres grapheurs, commence à prendre vie sur le bardage rouge qui entoure la façade.

Dans le détail la main qui s’avance et plonge dans le pot de chocolat fondu, la manche est ornée de fèves et de feuilles de cacao. La thématique de la fresque est claire.

Deux couples Nathalie - Gilles et Isabelle - Lionel rencontrés jeudi matin devant l'entreprise admirent le travail en cours

Çà donne vraiment envie; on s'en lèche les doigts par avance. Gilles. Moi, j'attendrais qu'un sourire apparaisse sur le visage. Lionel

la main dans le pot de chocolat (détail) © Radio France - Yves Renaud

Pas de communication officielle pour l'instant, ni du côté de Weiss, ni du côté d'Ella et Pitr, mais le chantier est maintenant très visible sur la façade.

Weiss travaille aussi son image de marque © Radio France - Yves Renaud

Une fresque inspirée du fondateur de la chocolaterie Eugene Weiss.

Les grapheurs au travail sur le visage du futur géant © Radio France - Yves Renaud

Le personnage est fortement inspiré du fondateur de la marque, Eugène Weiss né en 1858. Il s'installe en 1881 à Saint-Étienne déjà grand centre chocolatier et construit sa chocolaterie en 1907. Jusqu’à sa disparition en 1939, à l’âge de 81 ans, il n’aura de cesse d’innover, il avait par exemple crée un système de vente par correspondance de ses chocolats avec un catalogue illustré de poèmes Il aurait sans doute aimé cette fresque qui elle aussi fleure bon la poésie...... et le chocolat.