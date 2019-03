Les championnats du monde d'avion en papier passent par Ivry

Ivry-sur-Seine, France

Le principe est simple : une feuille A4, du pliage et c'est celui qui va le plus loin ou qui vole le plus longtemps. Dans cette école d'ingénieure d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) certains élèves se sont préparés depuis plusieurs jours en regardant des tutoriels sur internet. Il faut dire que cette compétitions nécessite quelques connaissances techniques. Kian Shahmei de l'Ipsa confirme : "On pense que faire un avion en papier c'est simple mais dès que c'est en compétition ,c'est un peu plus technique : la forme des ailes, la pointe de l'avion, la manière dont est lancé l'avion, beaucoup d'étudiants se sont entrainés à ça". De quoi permettre à ses futurs ingénieur de mettre en pratique les cours. Pour Antony, élève en deuxième année, ça peut servir d'être ingénieur pour faire un avion en papier "c'est des constats, des hypothèses à faire et des essais". Au final, la distance la plus longue réalisé à Ivry est de 17.99m. Une trentaine d'école en France participe à ces championnats. 90 seront qualifiés à la fin du mois d'avril pour la finale française avant la grande finale des championnats du monde à Salzburg en Autriche. Le record du monde de la compétition est de 69 mètres en distance (voir vidéo) et 27 secondes, c'est le temps de vol le plus long jamais réalisé par un avion en papier