Les championnats du monde de l'œuf en meurette se tiennent ce dimanche en Côte-d'Or

Plat traditionnel bourguignon, l'oeuf en meurette est servi depuis 53 ans à chaque réception du célèbre château du Clos de Vougeot dans les vignes de la Côte-d'Or. Tout ce week-end, le château organise les journées mondiales de l'œuf en meurette avec pour point culminant : la troisième édition des championnats du monde de l'œuf en meurette.

Le championnat réunira des chefs établis, qui s'affronteront en début d'après-midi devant public et un jury d'exception. Parmi eux : Guillaume Gomez Meilleur Ouvrier de France, représentant personnel du Président de la république pour la gastronomie, l’alimentation et les arts culinaires et président du jury, Michel Grobon, ancien chef de la Maison Blanche, Louise Petitrenaud, journaliste, Jean-Robert Pitte, Académicien.