Les chats errants ont leurs propres cantines pour manger à Auxonne

Qui a dit que les cantines sont réservées aux élèves ou aux salariés dans les entreprises ? Les agents municipaux d'Auxonne ont installées trois petites cabanes en bois dans les rues fin 2022. À l'intérieur, les chats peuvent y trouver des croquettes, de l'eau, ou encore une petite couverture pour se réchauffer. Ces "cantines" ont été financées par la mairie, en partenariat avec la fondation de protection des animaux Trente millions d'amis.

"Contre la prolifération des chats errants"

Derrière l'idée, il y a Marie-Sophie Fahim. Cette habitante de la commune donne à manger aux félins errants depuis des années. Ils seraient au moins une quinzaine à Auxonne. Elle connait la plupart et s'occupe même de les faire stériliser chez un vétérinaire.

"Désormais c'est carré, moi je suis 'ok' vis à vis de la mairie, explique la Bourguignonne. Il y a une affiche sur les cabanes, qui explique que c'est dans le cadre de la lutte contre la prolifération des chats errants. La commune a un partenariat avec une fondation et des personnes, comme moi, surveillent le site. Nos coordonnées sont dessus justement pour que le gens se sentent impliqués, ou s'il ne veulent pas, qu'ils puissent au moins nous prévenir en cas de problème. C'est bien précisé que les lieux sont entretenus, continue Marie-Sophie Fahim. Si un nouveau chat arrive, on demande aussi à être prévenus pour l'identifier rapidement."

Les "cantines à chats" d'Auxonne sont confortables, avec de la nourriture et une couette. Les "cantines à chats" d'Auxonne sont confortables, avec de la nourriture et une couette. © Radio France - Raphaël Aubry

La bénévole vient remettre des croquettes et de l'eau à ses petits protégés environ tout les deux jours. Les trois cantines à chats se trouvent à proximité du Lycée Prieur d'Auxonne, des Halles, ainsi que de la caserne militaire du 511e régiment du train.